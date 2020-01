En 2019 la actriz peruana Anahí de Cárdenas indicó en redes sociales que le fue diagnosticado cáncer de mama, enfermedad por la que recibe tratamiento. Ella ha compartido en varias oportunidades novedades de sus visitas al médico, incluyendo cirugías y quimioterapias.

Este fin de semana fue la segunda quimioterapia de la actriz, quien la anunció horas antes en su cuenta de Instagram. Ella también compartió una imagen después del procedimiento, donde detalló cómo se siente.

“Creo que mi cara expresa todo lo que estoy sintiendo. Náuseas. No han parado las náuseas desde anoche. Me han medicado y todo, pero la medicación me duerme y cuando me levanto, más náuseas”, indicó la actriz. La foto que acompaña estas palabras la muestra recostada mientras mira a la cámara.

“Tengo todo mi kit anti náuseas, pero aun así náuseas. Felizmente, ya me empecé a sentir mejor, pero pasé una mañana fatal. Uno puede tener toda la disposición del mundo, pero por lo menos a mi, las náuseas me inhabilitan por completo. Por lo menos ya sé qué fue lo que me dio nauseas así que tramal nunca más”, añadió.

Como se sabe, Anahí de Cárdenas pasó por una intervención quirúrgica en noviembre último. La primera quimioterapia llegó después de la operación.