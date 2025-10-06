Este lunes 6 de octubre, el gremio de transporte formal de Lima y Callao tomó la decisión de realizar un “apagado de motores" de 24 horas, en respuesta al asesinato de un conductor, que marca una nueva víctima de manos de la delincuencia hacia los transportistas. La decisión ha recibido el respaldo de diversas personas, entre ellas, la actriz Anahí de Cárdenas.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz que fue parte de la saga “Asu Mare” compartió un extenso comunicado en el que manifestó su respaldo hacia el paro de transportistas, calificándolo como “un llamado de atención que no podemos ignorar”.
“Están cansados de salir a las carreteras con miedo a no regresar a casa. Cada asalto, cada extorsión y cada muerte es una herida abierta que el Estado no ha sabido cerrar. El gobierno dice que un paro no soluciona la delincuencia, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo que piden los transportistas es básico: poder trabajar sin miedo”, dijo.
En su mensaje, Anahí de Cárdenas mostró “todo su respaldo” porque considera que “su lucha es justa”. Asimismo, pidió a las personas afectadas por esta medida que tengan empatía por los transportistas.
“Nadie debería arriesgar la vida por ganarse el pan. Y a los ciudadanos que se han visto afectados, paciencia y empatía; hoy les toca a ellos alzar la voz, mañana puede tocarnos a nosotros”, escribió.
“Que este paro no sea solo una medida coyuntural, sino el punto de partida hacia un Perú donde ejercer el trabajo no implique arriesgar la vida”, puntualizó Anahí de Cárdenas al final de su comunicado.
Así como la actriz, diversos personajes del mundo artístico peruano han manifestado el apoyo frente a la difícil situación que atraviesa el sector transporte en el país.
