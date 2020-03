La actriz Anahí de Cárdenas se encuentra inmersa en su lucha contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre de 2019. Desde entonces, la actriz ha compartido el proceso de su enfermedad a través de su cuenta oficial de Instagram, hecho que es halagado por sus seguidores.

Sin embargo, recientemente parece que la actriz ha tenido algunos problemas. Hace algunos días reveló que sólo le quedaban cuatro sesiones de quimioterapia para terminar su tratamiento, pero esta semana su doctor le indicó que eso cambiaría.

“Me cambiaron mi protocolo de quimioterapias (...) Me descuadró. Me descompaginó. Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas, sobre todo del trabajo, que todo lo tengo planeado al milímetro. Por tanto, si me cambias o mueves una coma, me infarto”, contó Anahí de Cárdenas.

“Me cambiaron mi esquema, me quitaron el piso, me sentí perdida nuevamente”, añadió la actriz quien, pese a las adversidades, mantiene su optimismo y aprovechó su publicación para enviar un mensaje a su más de 1 millón de seguidores.

“El doctor me dijo: ‘¿quieres saber qué más debes aprender de esta enfermedad? La flexibilidad’. Y razón no le falta. Para los que, como yo, se estresan porque les cambian algo que ya tenían planeado, sea lo que fuere, tomar una pausa, respirar, molestarte (si hace falta una pequeña renegada), y de ahí SOLTAR. Confiar en que, si las cosas son de cierta manera, o variaron, es lo mejor para ti (si así lo dice el doctor en este caso). Suelta, se flexible”, escribió.

Al final de su publicación, Anahí de Cárdenas emocionó a sus fanáticos al asegurar que “quiere reír todos los días de su vida”, tal y como en la imagen que adjuntó a su publicación.

