Anahí de Cárdenas continúa trabajando a la par de sus sesiones de quimioterapia. Tras grabar la película “No me digas solterona 2”, la actriz anunció que se encuentra ensayando para una obra de teatro que trata sobre un feminicidio.

Al respecto, la artista peruana dijo que la última semana estuvo cargada de trabajo y que pese a los malestares de su quimioterapia, ella está dispuesta a seguir esforzándose por salir adelante.

“Ha sido una semana intensa de trabajo y emociones fuertes. Estoy con mucha gastritis, pésima del estómago un par de días y me preguntaba ¿porque? Bueno, estoy en proceso de quimioterapia. Fuera de este proceso, creo que las emociones tienen mucho que ver. Como hablaba de la obra en la que estoy trabajando, creo que ha calado más en mí de lo que pensé. Es fuerte y complicado”, mencionó a través de un video en Instagram.

Más allá del dolor y los malestares que le genera su tratamiento, Anahí de Cárdenas reveló que sólo le quedan cuatro sesiones de quimioterapia y que ya empezó su terapia de rehabilitación.

“Hoy no tengo mucho que decir más que: ahí vamos. El dolor es algo a lo que nunca me voy a acostumbrar, es difícil porque uno quiere estar al 100% ciento y es bien frustrante cuando tu cuerpo solo te da 20% y eso es lo más duro de todo, tener las ganas, la disposición y te levantas, pero no te puedes mover del baño. Ya pasa, ya estoy a la mitad, faltan 4 más y el doctor me ha dicho que estas cuatro ayudaré haciendo deporte, ya inicié rehabilitación para mi brazo”, precisó.

“Espero el siguiente domingo tener mejores noticias. El viernes me internan en la clínica para mi siguiente quimioterapia y estaré comunicando desde la clínica. Todo está bien, vamos a salir de esto”, añadió la actriz, quien en noviembre de 2019 confesó que padece de cáncer de mama.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz y Cathy Sáenz se disculpan por comentarios sobre el look de Anahí de Cárdenas.

Karen Schwarz y Cathy Saenz se disculpan por comentario sobre el turbante de Anahí de Cárdenas

TE PUEDE INTERESAR

Anahí de Cárdenas anunció que actuará en obra teatral sobre feminicidio: “Es necesaria”

Cathy Sáenz cerró su cuenta de Instagram tras polémica en torno al look de Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas responde a duros comentarios en ‘Mujeres al mando’ por su atuendo

Anahí de Cárdenas: “Es difícil, pero he tomado el control de mi cuerpo”

Anahí de Cárdenas tras sumar un millón de seguidores en Instagram: “Seguiré intentando compartir mi proceso”