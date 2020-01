La actriz Anahí de Cárdenas continúa su lucha contra el cáncer de mama; sin embargo, no ha detenido sus proyectos. Hace casi un mes empezó el rodaje de la cinta “No me digas solterona 2” y ahora reveló que terminó de escribir una obra teatral.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz nacional anunció su nuevo proyecto y dejó un potente mensaje a sus más de 900 mil seguidores.

“He escrito una obra nueva... Bueno la escribí hace tiempo, pero creo que es hora de que vea la luz. Pedro Iturria ya te la mande, no me ignores. Pedrito es mi productor estrella, él ha producido 'Té de tías’, que pronto será repuesta este año. ¡Nuevamente! Así para los que no han visto esta es su oportunidad. Pronto tendremos fecha de estreno... ¡Estén atentos!”, escribió la actriz.

Anahí de Cárdenas y Pedro Urrutia han trabajado juntos en diversas obras teatrales y tras dar este anuncio, confirmó que regresará a las tablas con “Té de tías”.

Recordemos que el pasado 9 de noviembre, Anahí de Cárdenas compartió un video donde anunciaba que le habían detectado cáncer de mama. Desde entonces, la actriz ha compartido los detalles de su tratamiento a través de Instagram.

“¡Noticias no tan buenas, pero todo se supera! Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de Mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias”, escribió en aquella oportunidad.