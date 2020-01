A través de su cuenta oficial de Instagram, Anahí de Cárdenas dejó un mensaje en el que dedicó palabras de amor y agradecimiento a su madre, Anahí Belmont.

“Aún no acaba el día mamá @anahibelmont18. Te amo con todo mi corazón. Feliz día. Feliz Vida. Eres mi heroína, mi salvadora, mi todo. No me podría haber tocado una mejor mamá que tú”, fue el texto que escribió la actriz de “No me digas solterona”.

La dedicatoria fue acompañada con una instantánea donde aparece Cárdenas junto a su madre, ambas sonríen y posan para la cámara con unos lentes de sol.

La madre de la artista nacional reaccionó inmediatamente a la dedicatoria y en uno de los comentarios, escribió: “Mi princesa perfecta”.

La publicación de Anahí generó diversas reacciones entre sus fans y alcanzó a tener más de 29 mil “Me gusta” en tan solo unas horas.

En más de una ocasión, Anahí ha manifestado su agradecimiento a su madre, quien tuvo la visión de pagarle un seguro oncológico con el que es atendida actualmente.

Hace unos meses, Anahí de Cárdenas reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama; sin embargo, lejos de mostrarse vulnerada, ha utilizado sus diferentes redes sociales para mostrar cómo viene batallando contra la enfermedad.