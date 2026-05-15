La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad se ha convertido en el centro de la atención mediática luego de que la influencer compartiera en redes sociales una serie de publicaciones que apuntarían a una presunta infidelidad del futbolista peruano.

Todo comenzó cuando Suhaila Jad difundió en sus historias de Instagram la fotografía de un arete que, según explicó, encontró dentro del vehículo del jugador del Corinthians de Brasil. La publicación estuvo acompañada de un mensaje irónico que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un arete?”, escribió la modelo española, aumentando las especulaciones sobre una posible traición sentimental.

Aretes que habría hallado la esposa de André Carrillo. (Foto: Instagram)

Horas después, la influencer volvió a llamar la atención al publicar la captura de un supuesto chat privado atribuido a André Carrillo. En la conversación aparecía un mensaje en portugués acompañado de emojis de fuego y frases cariñosas dirigidas a otra mujer.

“Sexy y con la capa. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi (mi amor)?”, se lee en la imagen compartida en sus redes sociales.

Chats filtrados por la esposa de Carrillo. (Foto: Instagram)

Radical decisión

Sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios fue la radical decisión que tomó Suhaila Jad tras la polémica. Diversos medios señalaron que la modelo dejó de seguir al futbolista en Instagram y además eliminó las fotografías donde ambos aparecían juntos. El seleccionado peruano también habría dejado de seguirla en redes sociales.

De esta manera, André Carrillo se suma a la lista de futbolistas peruanos que han aparecido en momentos comprometedores. Hasta el momento, André Carrillo no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

Magaly Medina analiza situación de Suhaila Jad. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

En medio del escándalo, la conductora Magaly Medina también opinó sobre el caso y dejó un mensaje dirigido a Suhaila Jad. La popular “Urraca” señaló que cada persona debe definir cuáles son los límites que está dispuesta a aceptar dentro de una relación sentimental.