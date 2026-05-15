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Esposa del futbolista André Carrillo toma radical decisión tras presunta infidelidad. (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)
Esposa del futbolista André Carrillo toma radical decisión tras presunta infidelidad. (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)
Por Redacción EC

La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad se ha convertido en el centro de la atención mediática luego de que la influencer compartiera en redes sociales una serie de publicaciones que apuntarían a una presunta infidelidad del futbolista peruano.

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