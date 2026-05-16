Suhaila Jad, pareja y madre de los tres hijos del futbolista peruano André Carrillo, denunció que su suegra, Ana María Díaz, habría ingresado sin autorización a su habitación y revisado sus pertenencias.
Suhaila Jad, pareja y madre de los tres hijos del futbolista peruano André Carrillo, denunció que su suegra, Ana María Díaz, habría ingresado sin autorización a su habitación y revisado sus pertenencias.
La modelo española utilizó sus redes sociales para exponer este nuevo conflicto familiar, el cual ocurre en medio de una severa crisis de pareja originada por aparentes indicios de infidelidad por parte del delantero nacional.
En ese sentido, tras la difusión del mensaje, el padre del deportista, Álex Carrillo, reaccionó en sus redes sociales publicando una foto de su familia, lo cual fue interpretado como una respuesta a las acusaciones de Jad.
¿Cuál fue el mensaje de Suhaila Jad contra la madre de André Carrillo?
La controversia surgió cuando Suhaila, a través de su cuenta de Instagram, denunció la falta de privacidad en su hogar, dejando al descubierto la tensa relación que mantendría con la madre del deportista.
“Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal en Perú que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y es normal que te abra absolutamente todos los cajones de todas las habitaciones de la casa? Me gustaría saber su opinión”, escribió.
La modelo había compartido previamente la fotografía de un arete ajeno hallado en el automóvil del deportista, además de capturas de una conversación privada en modo efímero donde se observaban mensajes comprometedores dirigidos a otra mujer, tales como: “Sexy y con la capa. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi?”.
Hasta el momento, Carrillo ha optado por no responder las acusaciones de infidelidad ni sobre el altercado doméstico entre su pareja y su madre.
Por su parte, Jad no volvió a publicar en sus redes tras el polémico mensaje, generando incertidumbre sobre el futuro de su romance, iniciado en 2015, y eliminó las fotos que tenía junto al jugador.
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