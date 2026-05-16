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La modelo insinuó una posible infidelidad del futbolista tras hallar un arete desconocido en su auto | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
La modelo insinuó una posible infidelidad del futbolista tras hallar un arete desconocido en su auto | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Suhaila Jad, pareja y madre de los tres hijos del futbolista peruano André Carrillo, denunció que su suegra, Ana María Díaz, habría ingresado sin autorización a su habitación y revisado sus pertenencias.

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