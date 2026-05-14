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El deportista no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de su pareja | Foto: Instagram (Captura) / Archivo / Composición EC
El deportista no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de su pareja | Foto: Instagram (Captura) / Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

Suhaila Jad, pareja y madre de los tres hijos de André Carrillo, publicó en sus redes sociales fotografías de un arete encontrado en el auto del futbolista, así como chats que dejan entrever una supuesta infidelidad por parte de este.

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