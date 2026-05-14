Suhaila Jad, pareja y madre de los tres hijos de André Carrillo, publicó en sus redes sociales fotografías de un arete encontrado en el auto del futbolista, así como chats que dejan entrever una supuesta infidelidad por parte de este.

“Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”, escribió Jad en sus redes sociales, dejando ver el pendiente de la marca Van Cleef Arpels. “¿Estoy loca o esto es un arete?”, añadió.

Aretes que habría hallado la esposa de André Carrillo.

Chats filtrados por la esposa de Carrillo.

Además del pendiente encontrado, la española compartió una captura de un chat efímero, en portugués, con emojis de fuego y mensajes cariñosos a otra mujer. “¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi (mi amor)?”, decía el mensaje.

Tras publicar las imágenes, Jad dejó de seguir al deportista y borró las fotos juntos. “Me robó los momentos más tiernos de mi maternidad, que debía haber disfrutado y no solo sobrevivido”, escribió.

Hasta el momento, Carrillo no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de su pareja, con quien mantiene una relación desde el 2015.