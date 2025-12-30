Luego de anunciar el fin de su programa ‘Nunca más’ tras 14 años al aire, la periodista peruana Andrea Llosa generó polémicas en redes sociales debido a su reciente viaje a Santiago de Chile para recibir el Año Nuevo.

En ese sentido, la ausencia de su pareja, Pablo de Vinatea, en las imágenes compartidas por la comunicadora desató especulaciones sobre una presunta crisis sentimental, rumores que la propia Llosa decidió desmentir de forma categórica.

Por ello, mediante su cuenta oficial de Instagram, aclaró que su viaje en solitario con sus hijos, Cristóbal y Juanteo, no se debe a un distanciamiento, sino a una dinámica familiar establecida previamente con De Vinatea para equilibrar sus roles como padres.

“Recuerden que soy mamá, tengo a mis dos hijos y recuerden también que yo no llegué a la vida de Pablo sola, yo llegué con mis pequeños retoños igual que Pablo llegó a la mía con sus dos hijos. ¿Qué hacemos? Pues nos turnamos, un Año Nuevo nos toca juntos y otro Año Nuevo nos toca con nuestros hijos” , explicó a sus seguidores.

Andrea Llosa anuncia el fin de “Nunca más” luego de 14 años en ATV. (Foto: Instagram)

Llosa enfatizó que esta organización es una práctica habitual en su relación, basada en el respeto por los espacios individuales con sus respectivos hijos, cuyo objetivo es dedicarles tiempo de calidad exclusivo en sus vacaciones.

“Mis dos hijos y yo tenemos por costumbre siempre, que me tocan vacaciones, salimos a algún lugar. Eso es lo que tratamos de hacer: pasar tiempo con nuestros hijos a solas”, precisó la comunicadora.

Asimismo, señaló que si bien existe una buena relación entre los hijos de ambos, la diferencia de edades (siendo los hijos de su pareja menores) influye en la planificación de actividades separadas para estas fechas.