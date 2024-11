La periodista Andrea Llosa respondió nuevamente a las críticas de Magaly Medina, quien cuestionó la audiencia de su programa “Andrea”, afirmando que no le preocupan sus opiniones, ya que se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales. “Cada quien hace lo que le da la gana. No me meto en lo que dice una persona, como tampoco permito que se metan en lo que opino. No me afecta en nada”, declaró la figura de ATV.

Estas declaraciones se producen después de que Medina expresara su insatisfacción con el rendimiento del programa de Andrea Llosa, sosteniendo que sus bajos niveles de rating, afectaron directamente el suyo, por lo que solicitó a los directivos de ATV reconsiderar su horario. Además, en su podcast, la conductora expresó frustración, señalando que la falta de un “colchón” sólido de audiencia limita el desempeño de su propio programa.

En paralelo, Andrea Llosa continúa con sus proyectos, incluyendo el reciente lanzamiento de “Mujeres Poderosas”, un programa destinado a visibilizar y empoderar a mujeres peruanas que han superado adversidades, que se estrenará el domingo 24 de noviembre a las 8:30 p.m. “Hay mucha violencia, vivimos en estrés y no hemos aprendido a dialogar. La clave está en educar a las nuevas generaciones sin juicios ni etiquetas negativas”, sostuvo.

Magaly Medina, por su parte, reiteró que la programación previa a su show debería reforzarse para no afectar el rating de “Magaly TV La Firme”. “Me frustra que mi canal no quiera competir como debe ser. Siento que cargo todo el peso del rating”, confesó en su podcast, donde también manifestó la falta de respuesta a sus propuestas.