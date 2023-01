Andrea Llosa no se queda callada y salió desmentir los dichos por Melcochita. El cómico Pablo Villanueva declaró que las imágenes que aparecen de él en el estreno de la quinta temporada del programa de la periodista son de una filmación que hizo hace varios meses, pero al parecer no es así.

Según dijo el cómico, el video que circula no es de una grabación reciente, sino que es del pasado. “Lo que han puesto en la televisión es de hace 1.000 años. Todos mis hijos están muy bien conmigo”, señaló.

Sin embargo, Andrea Llosa manifestó que no es cierto lo que dice Melcochita e incluso llamó ridículos por hacer esas declaraciones.

“¡Mentira!, esto no es cierto. No sé de dónde miércoles sacan que este programa no es actual, ¡no sean ridículos, pues!”, comentó.

Esposa de Melcochita dice que su familia lo maltrata

En el programa ‘Andrea’ se ve que Monserrat Seminario contó que aguantó por mucho tiempo los maltratos de la familia de Melcochita hacia él. Por lo que se vio obligada a pedir ayuda profesional a la conductora.

“Le digo ‘tú ya no tienes obligación de darles a tu familia, tú tienes ahora tres niñas chicas, de 13, 12 y 9 años. A veces, la familia se sobrepasa del límite con él”, resaltó.

Melcochita confesó que rechaza a su hijo Hussein por jugar con muñecas

Pablo Villanueva confesó que no tuvo una buena relación con su hijo Hussein Villanueva, quien en una entrevista aseguró que fue abandonado por su padre a los 13 años y solo 40 dólares en Estados Unidos.

“Quizás sea cierto. Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas y su hermano Pablo me contó, yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así.... ¡quién no se equivoca!”, declaró el cómico.