Andrea Llosa confirmó que recibió una propuesta para asumir la conducción de “El valor de la verdad”. Según explicó, decidió rechazar la oferta porque considera que el formato está estrechamente ligado a la imagen y trayectoria de Beto Ortiz.

La revelación se produjo luego de que el propio Beto Ortiz comentara públicamente que la producción del espacio había evaluado a Llosa como una de las posibles conductoras para una nueva etapa del programa. Días después, la periodista confirmó que la propuesta efectivamente existió.

“Sí, sí me lo dijeron”, señaló Andrea Llosa a Infobae al ser consultada sobre la posibilidad de reemplazar a Ortiz. No obstante, explicó que desde el primer momento tuvo claro que no asumiría ese reto, debido a que considera que algunos formatos tienen una identidad muy marcada con quienes los condujeron durante años.

Andrea Llosa anuncia que su programa “La verdad a prueba” no va más en Panamericana Televisión. (Foto: Captura de YouTube / Panamericana Televisión)

“Para empezar, es el programa de Beto. Es como que venga alguien ahorita y haga un programa de ADN. Las comparaciones serían inevitables. Y ‘El valor de la verdad’ es igual a Beto Ortiz y creo que hay que pensar las cosas también”, contó Llosa.

La exconductora destacó que “El valor de la verdad” es un programa que el público asocia directamente con Beto Ortiz. Por ello, sostuvo que no se sentiría cómoda ocupando ese lugar, pese a la importancia y popularidad que mantiene el formato entre los televidentes.

“Tomaría un formato que no tenga la cara de alguien. ‘El Valor de la Verdad’ es Beto Ortiz. Imagínate las comparaciones. No porque no lo pueda hacer, porque a mí me encantan las entrevistas, pero es Beto. ¿Para qué te vas a meter en un programa que tiene la cara y el nombre de otra persona? Es absurdo”, añadió.

Beto Ortiz se presentó en Magaly Tv, La Firme.

Asimismo, Andrea Llosa remarcó que actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos profesionales. La periodista señaló que prefiere desarrollar contenidos propios antes que asumir espacios que ya cuentan con una identidad consolidada gracias al trabajo de otro conductor.