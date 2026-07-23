Andrea Llosa revela que le ofrecieron conducir “El valor de la verdad. (Foto: Instagram / @andreallosabarreto)
Andrea Llosa revela que le ofrecieron conducir “El valor de la verdad. (Foto: Instagram / @andreallosabarreto)
Por Redacción EC

Andrea Llosa confirmó que recibió una propuesta para asumir la conducción de “El valor de la verdad”. Según explicó, decidió rechazar la oferta porque considera que el formato está estrechamente ligado a la imagen y trayectoria de Beto Ortiz.

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