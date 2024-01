La presentadora de televisión Andrea Llosa dijo que tras incluir a personajes de la farándula en su programa “Andrea”, su colega, la comunicadora Magaly Medina se habría enfadado por abordar una temática que ella toca en su propio espacio de ATV.

Por ello, en una entrevista con la periodista Verónica Linares, en su canal de YouTube, Andrea aseguró que tiene libertad para seleccionar a sus invitados, así como los temas, estén o no relacionados a la farándula.

“Lo que pasa es que ella le molesta que yo me meta en temas de de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me de la gana. Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido”, relató.

De ese modo, Andrea complementó que en su programa ven temas legales relacionados con paternidad, por lo que no descartó seguir incluyendo a figuras del espectáculo como Dayanita, Robotín y otros.

“Y a mí no me importa, yo igual lo voy a seguir haciendo y no hay ninguna (en mi contrato no dice) y tampoco puede existir en este mundo entero nadie que me pueda decir que no lo puedo hacer”, comentó.

Andrea Llosa firme en los contenidos de su programa: Magaly no es duela de la farándula, dijo





Asimismo, la presentadora indicó que no pretende generar polémicas o discusiones entre personajes de la farándula, ya que su propósito es mantenerse con el mismo tipo de contenidos.

“Yo no voy a salir a pelearme. No, a mí no me importa, al final lo dice ella y si lo dice ella está bien, pero yo no voy a dejar de hacer el contenido que yo creo que tengo que hacer”, aseguró.

Luego, Andrea dijo que Magaly Medina no es propietaria de las figuras de la farándula para limitar sus apariciones en otro programa del mismo canal.

“Además hay personas que me buscan a mí pues, que quieren salir en mi programa, así como hay gente que la buscan a ella y no significa que ella es dueña de los personajes de la farándula”, comentó.