Andrea Llosa y Magaly Medina han protagonizado diversos enfrentamientos mediáticos a pesar de que compartían casa televisora, hecho que dio a entender un presunto distanciamiento entre las figuras televisivas. Al respecto, la exconductora de “La verdad a prueba” hizo una revelación sobre el podcast de la ‘Urraca’.

En una reciente visita al podcast “Sin + que decir”, Andrea Llosa fue consultada por si es que no tendría problema de ir a un café para conversar con Magaly Medina, a lo que respondió que todo dependerá de sus tiempos.

“Si algún día ella tiene tiempo y yo tengo tiempo, si ella me invita y yo también, normal”, contó Andrea Llosa, quien no descartó la posibilidad de reencontrarse con su excompañera de casa televisiva.

Andrea Llosa niega tener algo en contra de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "+QTV Network")

Sin embargo, fue más enigmática cuando le preguntaron si habría alguna posibilidad de que ofrezca una entrevista al podcast de Medina. “No sé. O sea, lo que pasa es que no tengo un interés exacto”, precisó.

En la misma entrevista, los conductores le preguntaron a Andrea Llosa si es que consideraba que tenía una “relación tóxica” con Magaly Medina, esto tras sus constantes enfrentamientos mediáticos. “No, cero. Si no hay amor ni odio. Cuando no hay amor, no hay odio, ni un tema personal, no hay una relación tóxica”, aseguró la periodista.

“Ella puede hablar lo que ella quiere y yo también. Somos dos personas que tienen su temperamento. No tengo ningún tipo de sentimiento hacia ella, ni amor ni odio, y que le vaya bien. Yo sé que me van a preguntar por ella, pero cero. No hay nada personal”, añadió.

Andrea Llosa se pronunció sobre un posible acercamiento con Magaly Medina. (Foto: Archivo GEC / Composición EC)

Como se recuerda, Magaly Medina y Andrea Llosa han sido protagonistas de diversos enfrentamientos a lo largo de su trayectoria en televisión, pese a que compartían casa televisora. Ahora, ambas parecen estar más predispuestas a solucionar sus problemas con una peculiar conversación.