Andrea Losa se pronunció sobre un posible acercamiento con Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "+QTV Network" - "Magaly TV, la firme")
Andrea Losa se pronunció sobre un posible acercamiento con Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube / "+QTV Network" - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Andrea Llosa y Magaly Medina han protagonizado diversos enfrentamientos mediáticos a pesar de que compartían casa televisora, hecho que dio a entender un presunto distanciamiento entre las figuras televisivas. Al respecto, la exconductora de “La verdad a prueba” hizo una revelación sobre el podcast de la ‘Urraca’.

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