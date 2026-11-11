Andrea San Martín confiesa que la situación que atraviesa por su hija menor afectó su estabilidad emocional. (Foto: Redes sociales)
Andrea San Martín confiesa que la situación que atraviesa por su hija menor afectó su estabilidad emocional. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Andrea San Martín reapareció en redes sociales el martes 10 de noviembre y reveló el difícil momento personal que atraviesa en medio de la controversia con Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. La influencer peruana contó que una reciente situación relacionada con la pequeña le rompió el corazón y reconoció que las circunstancias han afectado su estado emocional y sus ingresos.

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