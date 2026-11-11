Andrea San Martín reapareció en redes sociales el martes 10 de noviembre y reveló el difícil momento personal que atraviesa en medio de la controversia con Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. La influencer peruana contó que una reciente situación relacionada con la pequeña le rompió el corazón y reconoció que las circunstancias han afectado su estado emocional y sus ingresos.

A través de sus historias de Instagram, San Martín compartió que tuvo que detener sus actividades por un momento debido a un episodio que la dejó afectada. Asimismo, señaló que, tras la denuncia que involucra a su hija menor, se quedó sin varias fuentes de ingresos.

“ Me estoy terminando de alistar, pero tuve que tirarme un momento a la cama debido a que ocurrió algo que me rompió el corazón. Pese a todo, no queda más que continuar”, manifestó la influencer.

En sus publicaciones, también contó que retomó el ejercicio desde el martes como una manera de encontrar un espacio personal y sobrellevar la situación. Sin embargo, reconoció que todavía no sabe qué tan constante podrá ser debido a sus compromisos y dificultades de tiempo.

“Desconozco qué tan constante logre ser debido a las complicaciones de tiempo, como suelo comentarles, pero requiero una vía de escape emocional y un espacio personal para sobrellevarlo todo ”, escribió.

Por otro lado, San Martín explicó que decidió compartir parte de su proceso emocional con sus seguidores para acompañar a otras personas que atraviesan circunstancias similares. En ese sentido, reconoció que ya no se siente como antes, aunque considera importante continuar con sus actividades y mantener el contacto con su comunidad.

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“ Ya les he comentado que no soy la misma persona ni me siento igual, pero debo seguir adelante. Así que se trata también de entender que, si bien la mayoría conoce mi situación actual, esta comunidad no gira únicamente en torno a mí”, expresó.

Finalmente, la influencer agradeció las muestras de cariño que recibió mediante mensajes privados y destacó la importancia de brindar apoyo a quienes atraviesan momentos complicados. También pidió a sus seguidores avanzar un día a la vez y fortalecer sus vínculos a través del acompañamiento mutuo.

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