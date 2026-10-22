La modelo Andrea San Martín se encuentra detenida en la comisaría de Miraflores tras una denuncia por presunta agresión contra su hija menor de edad. El caso fue revelado por el programa “América Hoy”, que dio detalles de la situación de la exconductora de televisión.

De acuerdo con la información del programa matutino de América Televisión, Andrea San Martín permanecería detenida en la dependencia policial mientras el caso continúa en investigación. El padre de la menor ya se habría retirado del lugar con su hija en brazos.

“América Hoy” también reveló que el abogado Wilmer Arica ejerce la defensa legal de la modelo y que, pese a que en anteriores oportunidades estuvo dispuesto a hablar frente a cámaras, esta vez prefirió mantenerse en silencio al retirarse de la comisaría y no brindó detalles sobre la situación legal de su patrocinada.

Wilmer Arica ejerce la defensa legal de Andrea San Martín en su nueva polémica. (Foto: Captura de "América Hoy")

Según reveló el programa “América Hoy”, Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín y padre de la menor, habría salido de la comisaría de Miraflores con su hija en brazos. El hombre cubrió a la pequeña mientras se retiraba de la dependencia policial, evitando exponerla ante las cámaras.

Además, se indicó que la menor habría sido puesta a buen recaudo tras la intervención de las autoridades. Según lo comentado en el programa, la participación de las instituciones correspondientes buscaba priorizar la protección de la niña.

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Por su parte, Janet Barboza señaló que Andrea San Martín tiene la tenencia de su hija. No obstante, tras darse a conocer la denuncia, las autoridades considerarán lo mejor para el bienestar de la menor.

Andrea San Martín permanece detenida en la comisaría de Miraflores tras presunta agresión a su hija. (Foto: Captura de "América Hoy")

Denuncia contra Andrea San Martín

Según informó “América Hoy”, Juan Víctor Sánchez señaló en su denuncia que el 20 de octubre de 2026 realizó una videollamada con su hija y la encontró llorando. De acuerdo con su testimonio, la menor le contó que estaba comiendo chizitos cuando Andrea San Martín presuntamente la jaló del brazo hacia su habitación, provocando que cayera y sufriera un moretón.

Además, la denuncia también indica que Andrea San Martín habría castigado a su hija retirándole un dispositivo electrónico, juguetes, peluches y le habría negado la participación en una actividad escolar.

El día 21 de octubre, Andrea San Martín habría jalado nuevamente a la menor y uso palabras subidas de tono por demorarse al cambiarse. Inmediatamente, el padre llamó a la línea 100 y se trasladó a la menor al instituto de medicina legal. Tras el resultado del procedimiento, se detuvo a la madre.

Cabe recordar que la historia de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez ha estado en medio de una gran controversia y desacuerdos que llegaron hasta los tribunales. Uno de sus principales puntos de fricción habría sido la crianza de su hija en común.