La exchica reality Andrea San Martin ganó la demanda de alimentos que le entabló a Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Tal y como se dio a conocer, el tercer Juzgado de Paz Letrado le dio la razón a la modelo y estableció el monto que el expiloto tendrá que dar para la manutención de su menor hija.

Como se recuerda, a finales del año 2021 Andrea San Martín empezó las acciones legales correspondientes contra el padre de su segunda hija. En aquella oportunidad, ingresó ante el Poder Judicial la demanda por alimentos en contra de Juan Víctor.

Dos años después de haber iniciado el proceso se dio a conocer que la resolución del juicio de alimentos emitida por el tercer Juzgado de Paz Letrado, ubicado en Surco, fue favorable para Andrea San Martín. Ahora, su expareja tendrá que abonar S/1400 mensuales para los gastos de su pequeña.

¿Qué dijo Andrea San Martín al iniciar el proceso?

Según declaró Andrea San Martin al momento de iniciar la demanda de alimentos, el padre de su hija solo le daba S/800 para los gastos mensuales de la niña. Este monto era insuficiente y ella solicitó S/1500.

“La pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles, de esos 800 soles hubo una época que me pasó 0 soles al mes, y yo nunca lo he criticado, jamás he salido a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque de alguna forma sabía que trabajábamos en equipo”, señaló.

“En la conciliación yo le pido 1500 soles y el señor no quiso aceptar porque dijo que con los 800 era más que suficiente, es ahí donde toca hacer la demanda de alimentos, donde el juez lo que te solicita es un cuadro global de absolutamente todos los gastos”, agregó.