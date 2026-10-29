La modelo Andrea San Martín afronta una nueva acusación luego de que se difundieran audios atribuidos a su actual pareja, el tiktoker Yerko Santiago, en los que asegura haber sido víctima de presuntos maltratos físicos y verbales por parte de ella.

El material fue difundido por el influencer Giancarlo Cossío y correspondería a una conversación que Santiago habría mantenido con la madre de sus dos hijos, en la que relata un altercado ocurrido en agosto, durante un viaje a Trujillo.

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“La cosa es que apareció Andrea, agarra y me dice: ‘Contigo quiero hablar’. Le dije: ‘He venido a disfrutar, no quiero prensa’”, se escucha en uno de los audios atribuidos al tiktoker.

Según su relato, el conflicto comenzó cuando la exchica reality se presentó en un evento donde él compartía con sus amigos, luego de que no respondiera sus llamadas telefónicas.

De acuerdo con su testimonio, la modelo le exigió que asumiera la responsabilidad de un problema que involucraba a ambos antes de que los reporteros llegaran al lugar.

Andrea San Martín y Yerko Santiago

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Posteriormente, Santiago contó que intentó evitar el abordaje de la prensa, pero la situación se habría agravado cuando ambos abordaron un vehículo particular contratado para su traslado.

“Le dijo: ‘Vamos’, cierra la puerta y me empieza a pegar dentro del auto”, sostuvo el tiktoker en el registro presentado por Cossío, quien aseguró haber tenido acceso a imágenes relacionadas con el incidente.

Hasta el momento, ni Andrea San Martín ni su actual pareja se han pronunciado sobre la difusión de estos audios.

La difusión de estas grabaciones coincide con el proceso legal que afronta la modelo por una denuncia de presunto maltrato contra su hija de 8 años, caso por el que permaneció detenida durante 40 horas en una comisaría de Miraflores.

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