El 'influencer' Giancarlo Cossio fue quien reveló la acusación, mostrando supuestos audios de Yirko donde la acusa de haberlo golpeado | Foto: Archivo EC / Captura de Instagram (@mama.porpartidadoble) / Composición EC
El 'influencer' Giancarlo Cossio fue quien reveló la acusación, mostrando supuestos audios de Yirko donde la acusa de haberlo golpeado | Foto: Archivo EC / Captura de Instagram (@mama.porpartidadoble) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Andrea San Martín afronta una nueva acusación luego de que se difundieran audios atribuidos a su actual pareja, el tiktoker Yerko Santiago, en los que asegura haber sido víctima de presuntos maltratos físicos y verbales por parte de ella.

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