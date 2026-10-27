Andrea San Martín enfrenta una nueva disposición judicial tras la denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Andrea San Martín enfrenta una nueva disposición judicial tras la denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Andrea San Martín enfrenta una nueva disposición judicial tras la denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija. La medida establece que la menor permanezca temporalmente bajo el cuidado de su padre Juan Víctor Sánchez y restringe el acercamiento de la influencer, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

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