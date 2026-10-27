Andrea San Martín enfrenta una nueva disposición judicial tras la denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija. La medida establece que la menor permanezca temporalmente bajo el cuidado de su padre Juan Víctor Sánchez y restringe el acercamiento de la influencer, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

En un reciente informe en el programa “Magaly TV, la firme”, se dio a conocer que la medida dispone que, de carácter temporal y revisable, el cuidado de la menor quede temporalmente a cargo de su padre.

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Al mismo tiempo, la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables interviene en el caso para evaluar las condiciones de protección de la niña. Las decisiones deberán considerar el bienestar de la menor.

Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija y Juan Víctor la cuidará temporalmente.

Por su parte, Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, cuestionó los alcances del examen médico legal mencionado en la denuncia. “Se indica que tiene lesiones, pero no se indica que han sido realizadas por la madre, ni siquiera indica la fecha...Sé que la menor ha aprendido a montar bicicleta y ha tenido ciertas caídas. Hay un informe del colegio que indica que ha tenido múltiples reportes en el tópico”, resaltó.

El representante legal también señaló que Juan Víctor Sánchez no habría presenciado directamente todos los hechos denunciados. Según su versión, el padre de la niña habría reconocido algunas lesiones a partir de lo que su hija le contó.

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“El denunciante indica que no sabe cómo se hicieron esas lesiones y solo reconoce dos y dice que su hija se lo contó; no es que él haya sido testigo presencial”, añadió.

Abogado de Andrea San Martín asegura que la detención fue innecesaria porque el examen médico legista no fue preciso.

Otro aspecto del caso es la restricción para que los padres se pronuncien públicamente sobre lo ocurrido. El abogado indicó que recibió una resolución judicial que ordena a ambas partes abstenerse de realizar declaraciones sobre el proceso. Por ese motivo, Andrea San Martín no podrá ofrecer la conferencia de prensa con la que buscaba presentar su versión de los hechos tras recuperar su libertad.