La presencia de San Martín quedó registrada en una fotografía compartida por su hermana en su cuenta personal de Instagram. En la imagen, la empresaria aparece junto a Ximena y otras invitadas. A diferencia de su familiar, Andreano publicó fotografías ni videos de la celebración en sus propias redes sociales.
La reunión se realizó después de que la influencer abandonara la dependencia policial, donde permaneció tras ser denunciada por un presunto caso de maltrato físico y psicológico contra la hija menor que tiene con Sánchez. La denuncia continúa bajo investigación y corresponde a las autoridades esclarecer los hechos.
Tras recuperar su libertad, Andrea San Martín brindó sus primera declaraciones. “Mi cerebro en este momento solo está en la situación que ustedes han visto desde que he llegado. No quiero agregar de más ni quitar ni restar ni nada, es lo que es y punto”, declaró.
La influencer también expresó su preocupación por la situación de su hija menor. Además, evitó brindar mayores detalles sobre las diferencias con Sánchez y sostuvo que el caso debe seguir el procedimiento correspondiente.
“Quisiera no hablar absolutamente nada de nadie. Solamente eso, nada más. Ya lo demás tiene un camino que se tiene que respetar”, agregó.
Como se recuerda, la denuncia fue presentada por Juan Víctor Sánchez tras reportar presuntos actos de agresión contra su hija. A raíz de estos hechos, se realizaron diligencias para evaluar la situación de la niña y determinar las circunstancias de lo ocurrido.
Andrea San Martín enfrenta una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su hija menor. Tras pasar más de 24 horas detenida en la comisaría de Miraflores, el Ministerio de la Mujer informó sobre medidas de protección y apoyo emocional para la niña y su padre. La investigación judicial continúa.[1]