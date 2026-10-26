Andrea San Martín participó en el baby shower de su hermana luego de permanecer cerca de 40 horas en una comisaría tras la denuncia de su expareja. (Foto: Instagram / @mama.porpartidadoble)
Andrea San Martín participó en el baby shower de su hermana luego de permanecer cerca de 40 horas en una comisaría tras la denuncia de su expareja. (Foto: Instagram / @mama.porpartidadoble)
Por Redacción EC

Andrea San Martín reapareció públicamente durante el baby shower de su hermana Ximena, quien se encuentra próxima a dar a luz. La influencer asistió a la reunión familiar luego de recuperar su libertad tras permanecer cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores, luego de una denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez.

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