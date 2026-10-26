Andrea San Martín reapareció públicamente durante el baby shower de su hermana Ximena, quien se encuentra próxima a dar a luz. La influencer asistió a la reunión familiar luego de recuperar su libertad tras permanecer cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores, luego de una denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez.

La presencia de San Martín quedó registrada en una fotografía compartida por su hermana en su cuenta personal de Instagram. En la imagen, la empresaria aparece junto a Ximena y otras invitadas. A diferencia de su familiar, Andrea no publicó fotografías ni videos de la celebración en sus propias redes sociales.

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La reunión se realizó después de que la influencer abandonara la dependencia policial, donde permaneció tras ser denunciada por un presunto caso de maltrato físico y psicológico contra la hija menor que tiene con Sánchez. La denuncia continúa bajo investigación y corresponde a las autoridades esclarecer los hechos.

Andrea San Martín participó en el baby-shower de su hermana tras salir en libertad.

Tras recuperar su libertad, Andrea San Martín brindó sus primera declaraciones. “Mi cerebro en este momento solo está en la situación que ustedes han visto desde que he llegado. No quiero agregar de más ni quitar ni restar ni nada, es lo que es y punto”, declaró.

La influencer también expresó su preocupación por la situación de su hija menor. Además, evitó brindar mayores detalles sobre las diferencias con Sánchez y sostuvo que el caso debe seguir el procedimiento correspondiente.

“Quisiera no hablar absolutamente nada de nadie. Solamente eso, nada más. Ya lo demás tiene un camino que se tiene que respetar”, agregó.

Tras recuperar su libertad, Andrea San Martín brindó sus primera declaraciones a la prensa. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Como se recuerda, la denuncia fue presentada por Juan Víctor Sánchez tras reportar presuntos actos de agresión contra su hija. A raíz de estos hechos, se realizaron diligencias para evaluar la situación de la niña y determinar las circunstancias de lo ocurrido.