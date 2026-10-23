La modelo estuvo detenida por casi 48 horas en la comisaría de Miraflores tras una presunta agresión a su hija menor de edad | Foto: Captura de Amor y Fuego (YouTube)
La modelo estuvo detenida por casi 48 horas en la comisaría de Miraflores tras una presunta agresión a su hija menor de edad | Foto: Captura de Amor y Fuego (YouTube)
Por Redacción EC

Durante la tarde de este viernes 23 de octubre, Andrea San Martín recuperó su libertad tras permanecer casi 48 horas detenida en la comisaría de Miraflores, luego de una denuncia presentada por su expareja, el empresario Juan Víctor Sánchez, por el presunto maltrato físico y psicológico contra la hija que tienen en común.

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