Durante la tarde de este viernes 23 de octubre, Andrea San Martín recuperó su libertad tras permanecer casi 48 horas detenida en la comisaría de Miraflores, luego de una denuncia presentada por su expareja, el empresario Juan Víctor Sánchez, por el presunto maltrato físico y psicológico contra la hija que tienen en común.

La investigación preliminar quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, bajo la responsabilidad del fiscal Oswaldo Taccsi, quien dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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¿Por qué fue denunciada Andrea San Martín?

De acuerdo con el parte policial difundido por medios de comunicación, la denuncia se originó el pasado 20 de octubre, cuando Sánchez se comunicó por videollamada con su hija y la encontró llorando.

Según la versión del empresario, la menor le contó que San Martín la habría jalado del brazo cuando intentaba quitarle un bocadillo, lo que presuntamente provocó que cayera al suelo y se golpeara una pierna.

El denunciante también señaló que los presuntos altercados continuaron al día siguiente, cuando la niña demoró en vestirse. Ante esta situación, acudió a la comisaría de La Molina y, posteriormente, la menor fue trasladada al Instituto de Medicina Legal para las evaluaciones correspondientes.

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Andrea San Martín anuncia conferencia de prensa

Tras recuperar su libertad, la exchica reality abandonó las instalaciones policiales a bordo de una camioneta blanca y evitó brindar mayores detalles sobre la denuncia ante las preguntas de la prensa. Sin embargo, adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa, en la que se espera que se pronuncie sobre el caso.

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