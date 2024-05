Fuerte revelación. Andrea San Martín siempre se ha caracterizado por no callarse nada y, esta vez, no es la excepción. En una reciente entrevista, la empresaria reveló que Deyvis Orosco le fue infiel cuando estuvieron juntos. Como se recuerda, ellos mantuvieron una relación de cuatro años.

La ‘ojiverde’, una vez que agarró confianza, siguió hablando de su vida amorosa. Así, detalló que la mayoría de sus novios han ‘sacado los pies del plato’.

“ Todos mis exs me han engañado sin excepción . Todos. El primero no me engañó, era muy bueno, pero mis tres novios, los tres me engañaron. Yo lo descubrí ”, agregó San Martín en conversación con el Trome.

La exchica reality siempre tuvo palabras de cariño y admiración hacia el líder del Grupo Néctar; sin embargo, esta vez lo echó a él y sus otras exparejas.

Más adelante, Andrea San Martín hizo un mea culpa y reconoció que ella también ha fallado en algunas de sus relaciones . Según detalló, estos episodios no la hicieron sentir nada bien, por lo que aseguró que no volverá a repetir dichos errores.

“Me ha tocado pedir disculpas en su momento, no a todos [les fui infiel]. De los tres, con uno sí me porté súper, súper mal . Uno se siente mal cuando pierde a una persona que ha sido buena contigo, no lo repetiría, se siente feo, por eso prefiero los good time que las relaciones”, sostuvo.

La empresaria lleva varios años alejada de la televisión. Ahora está enfocada 100% a sus redes sociales y está feliz junto a su nueva pareja, el influencer Yerko Santiago.