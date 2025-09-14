Andrea San Martín atraviesa un momento difícil de su vida y ha decidido alejarse de las redes sociales, luego de recibir constantes amenazas de muerte que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín anunció que se alejará de las redes sociales por el constante acoso y las amenazas en su contra.

“Ante la grave situación que vengo atravesando, me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes y señalar que al día de hoy las agresiones y amenazas de muerte contra mi persona y mi familia han escalado a un nivel alarmante”, dijo San Martín al inicio.

“... No solo a través de mensajes, sino también mediante otros medios que ponen en riesgo nuestra integridad. Por esta razón, y siguiendo la recomendación de las autoridades y de mi abogado, he tomado la decisión de ausentarme temporalmente de mis redes sociales y de mis compromisos personales”, añadió en su mensaje.

Comunicado de Andrea San Martín

Cabe resaltar que, la exchica reality también informó que denunciará a su expareja Juan Víctor Sánchez, padre de hija, por difamación y violencia psicológica, luego que deslizara que la modelo maltrató a una mascota.

“Mi abogada ya se está encargando de las acciones correspondientes ante las instancias legales competentes contra todo aquel que resulte responsable, con el objetivo de garantizar el respeto de mis derechos y los de mi familia”, concluyó en su comunicado.

Andrea San Martín

La polémica inició cuando Juan Víctor apareció como invitado en el podcast “Por no decirlo”, donde reveló que una persona “lanzó contra la pared” a su gato al enterarse que “se había orinado en otro lado”. Si bien no mencionó a Andrea San Martín, las redes rápidamente la vincularon con el hecho.