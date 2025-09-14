Andrea San Martín atraviesa un momento difícil de su vida y ha decidido alejarse de las redes sociales, luego de recibir constantes amenazas de muerte que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.
A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín anunció que se alejará de las redes sociales por el constante acoso y las amenazas en su contra.
LEE: Andrea San Martín: Madre de su expareja la califica de ‘maquiavélica’ tras acusaciones a su hijo
“Ante la grave situación que vengo atravesando, me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes y señalar que al día de hoy las agresiones y amenazas de muerte contra mi persona y mi familia han escalado a un nivel alarmante”, dijo San Martín al inicio.
“... No solo a través de mensajes, sino también mediante otros medios que ponen en riesgo nuestra integridad. Por esta razón, y siguiendo la recomendación de las autoridades y de mi abogado, he tomado la decisión de ausentarme temporalmente de mis redes sociales y de mis compromisos personales”, añadió en su mensaje.
Cabe resaltar que, la exchica reality también informó que denunciará a su expareja Juan Víctor Sánchez, padre de hija, por difamación y violencia psicológica, luego que deslizara que la modelo maltrató a una mascota.
MÁS INFORMACIÓN: Andrea San Martín arremete contra Deyvis Orosco en medio de polémicas: “Tu novela terminó, pero la mía recién comienza”
“Mi abogada ya se está encargando de las acciones correspondientes ante las instancias legales competentes contra todo aquel que resulte responsable, con el objetivo de garantizar el respeto de mis derechos y los de mi familia”, concluyó en su comunicado.
La polémica inició cuando Juan Víctor apareció como invitado en el podcast “Por no decirlo”, donde reveló que una persona “lanzó contra la pared” a su gato al enterarse que “se había orinado en otro lado”. Si bien no mencionó a Andrea San Martín, las redes rápidamente la vincularon con el hecho.
TE PUEDE INTERESAR
- Karla Tarazona se ilusiona con la idea de tener una hija con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”
- Gisela Valcárcel celebra haber superado la meta de la Teletón 2025: “¡Perú, juntos lo logramos!”
- “¡Feliz Día de la Arepa!”: Korina Rivadeneira tras derrota de Venezuela en Mundial de Desayunos
- Tula Rodríguez explota de alegría por la victoria del pan con chicharrón: ¡“Ganamos!”
- Zumba, Vernis Hernández, Said Palao celebran triunfo del pan con chicharrón en Mundial de Desayunos
Contenido sugerido
Contenido GEC