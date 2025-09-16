Tras anunciar que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, Andrea San Martín reapareció en televisión para defenderse de las acusaciones de maltrato animal. Esto luego que su expareja, Juan Víctor Sánchez, deslizara la posibilidad que la modelo habría maltratado a su mascota.

En una reciente visita a “América Hoy”, San Martín aseguró que no busca confrontar públicamente al padre de su última hija por sus declaraciones; sin embargo, tomará acciones legales.

“Ya se envió una carta notarial para que la persona se retracte, mi abogado ya está preparando una demanda por difamación en caso de que no se retracte”, indicó la modelo al citado medio.

Andrea San Martín niega maltrato animal

“La gente sabe que tengo tres mascotas en mi casa actualmente, este fue un gato que falleció en 2022, con menos de un año de vida, es el único gato que yo compré. A la justicia se le va a enviar las pruebas, yo tengo claro qué ha sucedido con él. Nunca lo lancé, jamás”, agregó.

Asimismo, Andrea San Martín reveló que las recientes declaraciones de Juan Víctor han puesto en peligro su vida y la de sus pequeñas hijas, ya que viene recibiendo amenazas en sus redes sociales.

Como se recuerda, Juan Víctor señaló en un podcast que una persona lanzó a su gato contra la pared, provocándole la muerte. Si bien no mencionó algún nombre, sus seguidores en redes sociales señalaron a Andrea San Martín como la responsable del hecho.