Andrea San Martín estuvo como invitada en el programa ‘América Hoy’, donde se enteró que formará parte de la serie ‘Tu onmbre y el mío’, inspirada en la biografía de Deyvis Orosco. Fiel a su estilo, la locutora radial comentó que ella debía haber participado en el guion si ese fuera el caso.

“¿Yo voy a aparecer en la serie? ¿De verdad? ¿Pero han dicho que es mío? Porque yo he escuchado que es ficción ¡No! Porque imagínate, si fuese realidad, yo hubiese participado del guion ”, dijo con ironía.

“Bueno, pero es que yo soy como Janet, no hay una actriz que me pueda reemplazar ¡Perdóname! Si eso no fuese ficción, la mitad de la novela tendría mi nombre y, es más, sería el continuará”, agregó entre risas.

Por otro lado, San Martín señaló que espera tener regalías si es que se llega a usar un personaje inspirada en ella. “Caerán las regalías, me imagino”, sentenció.

¿Quién será Andrea San Martín en ‘Tu nombre y el mío’?

Como se sabe, el personaje que interpretará Sirena Ortiz sería inspirado en Andrea San Martín. La señaló que será una mujer que amó mucho a Deyvis, pero dejó en claro que solo es ficción.

“Es uno de los amores de Deyvis, todo es ficticio, lo conoce, muy interesada en él, en su vida y en sus triunfos. Hay una relación bonita”, sentenció.