¡Fue implacable! Andrés Hurtado afirmó en “La casa de Magaly” que la modelo Gabriela Serpa se interesó románticamente por Alfredo Benavides solo para colgarse de su fama y volverse conocida en la televisión peruana.

“Gabriela (Serpa) es una chica que trabaja en JB en ATV intrascendente. ¿Cómo obtiene los titulares y la fama? Ella sabe, dijo: ‘Me agarro al gordo’. El gordo estúpido (Alfredo Benavides), porque es un tarado, le entrega su fama”, inició relatando Chibolin durante su conversación con Fiorella Retiz.

Posterior a eso, Hurtado reveló que el Niño Alfredito le confesó haberse sentido enamorado y que lloró por eso. Además insistió en que Serpa utilizó al cómico para hacerse de fama.

“¡Cómo te vas a enamorar de una mujer tan fría! Por que Gabriela es una mujer fría y calculadora, ella ha utilizado a Alfredo solamente para su fama. ¡Ya ella tiene fama! El país la conoce... ¿y ahora que es Alfredo? Un pobre imbécil, ahora lo botan como un perro. ¡Encima lo niegan!”, sentenció el conductor de televisión.

Andrés Hurtado encaró a Gabriela Serpa y Alfredo Benavides

Luego de arremeter contra Gabriela Serpa a sus espaldas, Andrés Hurtado no dudó en recalcarle tanto a Benavides como a la modelo lo que venía manifestando. En ese sentido, durante una comida grupal, el presentador se dirigió primero al humorista indicando que la influencer lo utilizó.

“El burro eres tú. [...] Tú has caído en las redes de ella (señalando a Gabriela Serpa). Ella fue más inteligente que tú, porque ella jugó con tus sentimientos para ella figurar y se convirtió en famosa”, le dijo a Benavides.

¿Qué respondió Gabriela Serpa?

Ante las duras afirmaciones de Andrés Hurtado, la modelo se mostró sorprendida por lo dicho. Sin embargo, Chibolin le recriminó a Serpa que ella usó la fama de su amigo para obtener popularidad. “Usted era nadie, usted trabajaba donde Jorge Benavides... ¡Atrás! Pininos, pininos”, le dijo a Serpa.

No obstante, la modelo negó que haya tenido intenciones de apegarse al hermano de Jorge Benavides para que se haga famosa. “Si yo quisiera tener algo con él (Alfredo Benavides), yo me colgaría de su fama. Yo no quiero tener nada con él. Nada, ahora ni nunca me colgué de la fama de Alfredo”, sentenció la modelo.

¿Gabriela Serpa se enamoró de Alfredo Benavides?

Finalmente, Hurtado cambió de posición en sus comentarios y reconoció que Gabriela Serpa obtuvo fama por mérito propio, sin embargo, le dio un calificativo muy fuerte. “Te felicité, pero que eres una arpía lo eres”, sentenció.

Por otro lado, la modelo en su defensa recalcó que Alfredo Benavides no la buscaba, ni mostraba interés por ella fuera de las cámaras, por lo que tomó el coqueteo del humorista como algo falso. “Yo lo tomé como Show”, complementó.

En ese sentido, Serpa reveló que sí tuvo intenciones de formar una relación con el cómico, pero que se siente decepcionada. “Lo quiero muchísimo, no te voy a negar que le tengo un cariño especial, pero lo que hizo con esta mano, lo está borrando con la otra”, agregó.

¿En dónde ver “La casa de Magaly”?

El ‘reality’ de convivencia La casa de Magaly es transmitido por ATV (Canal 9 en Lima) a partir de las 9:45 p.m. También se emite a través de la cuenta de YouTube y Facebook de Magaly TV La Firme