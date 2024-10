— ¿No te molesta hacer todo el tiempo de mujer?

Soy un cómico y ese es el arte que más domino. No me molesta, es más no puedo hacer un papel de hombre, no me siento contento. Siempre mis personajes o son afeminados o tienen que ser mujer

— ¿En algún momento te has preguntado la imagen que puede estar teniendo tu hija?

Le encanta, a ella y a sus amiguitas. Yo he realizado un estudio porque yo puedo querer mis personajes pero mi hija vive en sociedad. Cuando imité a Luz Clarita, que dicho sea de paso fue el reto más grande de mi vida, fue la prueba de fuego; a todos los niños les gustó ‘Luz Gordita’; mi hija vive orgullosa de su padre, de que sea Thalía, me enseña pasos, mi esposa me enseña a dominar los tacos, a pintarme; ellas me apoyan totalmente

— ¿Si sintieras en algún momento un ápice de molestia dejarías de hacerlo?

Nunca, porque de esto mi hija come. Al público tampoco le molesta, por eso estoy en uno de los programas más importantes de la televisión.

— ¿Por qué en el humor que se maneja en los programas siempre un ingrediente indispensable es tener hombres disfrazados de mujeres?

No todo es eso. Pero creo que tiene resultado si es que causa gracia. Hay hombres que se visten de mujer y no hacen reír a nadie; yo hago reír.

— ¿No crees en otras fórmulas?

Sí pero hay muchos imitadores que se visten de mujer y hacen reír. Creo que estamos acostumbrados a ese humor. Somos un país de masa.

— ¿El rating quién es?

El populorum.

— ¿Te preocupa el rating?

Siempre, si no mantienes el rating desaparece el programa y nos quedamos en la calle.

—Si estuviera en tus manos hacer un modelo de programa cómico ¿qué harías?

Yo trabajaría el mismo humor de Risas de América.

—No le encuentras defectos a ese modelo...

No, tenemos 42 puntos, a veces hemos roto con 51 puntos y te fijas que es la masa la que manda, eso es lo que le gusta a la gente.

—Pero habrán cosas que te desagradan...

Sí y soy muy directo al ponerte ejemplos, en un canal de la competencia hacían parodias mías, yo hacía ‘Luz Gordita’ y en ese canal hacían ‘Luz Cabrita’, tan solo por molestarme, no lo hacían con el afán de competir, porque si hubieran querido hacerlo habrían buscado un gordito más gracioso qué yo para imitar a la niña, pero ellos fueron a la peor parte de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, lo hirieron de una manera mariconesca. ¿Qué pasó?, duraron dos semanas y sacaron el personaje porque a la gente no le gusta el ataque. Por ejemplo, para el público yo tengo la imagen del gordito bonachón, les encanta mis imitaciones y soy transparente al hacerlo, yo no hago papeles donde pueda parecer un maricón grosero, pongo mi línea, hago papeles simpáticos por eso es que si hago de Eva Ayllón a ella le encanta, a Camucha Negrete le fascina...”

Andrés Hurtado en el programa de Gisela Valcárcel. (Foto: archivo histórico de El Comercio)

—Volviendo a lo que opinabas sobre la competencia. ¿Eres consciente de que tienes ciertos amaneramientos?

Me considero suficientemente hombre, pero algunas veces me han dicho que tengo movimientos gays que se me escapan, lo que creo es que me criaron como un hombre delicado, y delicadeza no significa homosexualidad. Yo soy bien hombre, lo que pasa es que aquí no se estila hombres delicados.

—Otra cosa que te critican es la gran tendencia que tienes a ‘robar cámaras’...

Puedo pasar por eso. Cuando yo hago algo me entrego totalmente a las cámaras, siempre esperan el vacilón de Chibolín y yo hago espectáculo. Es mi temperamento dentro de cámaras, es mi trabajo. ¿Para qué trabajas en televisión? ¿No es para figurar? Entonces siempre tienes que estar haciendo algo, no conozco a ningún artista que retroceda cuando sale ante cámaras. Yo soy la persona que si sale en cámaras vende una sonrisa, su vestuario, sino ¿para qué salí? tienes que aprovechar el momento, de lo contrario cumplirás cuarenta años y nadie te llamará.

— ¿Cómo eres fuera de cámaras?

—Renegón, en casa nadie me puede molestar. Soy una persona perfeccionista, no soy un tipo que tome alcohol, drogas, mi droga es el trabajo, en todo caso.

— ¿Chibolín es feliz?

Inmensamente feliz. Estoy pasando por un momento completo.