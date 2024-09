Andrés Hurtado reapareció, pero ya no desde la camilla de un hospital, sino desde la vía pública. En la grabación de varios minutos, el cuestionado conductor de televisión se defendió y culpó a Beto Ortiz de estar detrás del escándalo en su contra.

En la primera parte, ‘Chibolín’ se refirió al periodista Ismael Tasayco, quien fue despedido luego que se hizo público un audio donde presuntamente cuenta que Beto Ortiz le pidió armar un reportaje tendencioso que deje mal parado al artista suspendido de Panamericana TV.

Andrés Hurtado se agarró de la grabación donde se escucharía al hombre de prensa para minimizar las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos que pesan en su contra.

En su discurso, y con un buzo totalmente blanco, el presentador reiteró que no brindará declaraciones a grandes medios para que no se arme un show. Asimismo, explicó que el tema no lo aclaró en su programa del último fin de semana porque no quería mancharlo con especulaciones.

Asimismo, ‘Chibolín’ anunció que en los próximos días seguirá publicando videos “contando su verdad” y en los que mostrará pruebas del presunto “complot” que habrían armado en su contra para perjudicarlo.

Lo cierto es que este tema ya sobrepasó el ámbito del espectáculo y autoridades ya se han pronunciado al respecto, por ejemplo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso impedimento de salida del país contra el conductor de televisión y otros implicados como la fiscal Elizabeth Peralta Santur.