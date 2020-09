El conductor Andrés Hurtado fue captado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” en una playa del distrito de Chorrillos y se animó hablar brevemente para el programa de espectáculos tras vencer al coronavirus (COVID-19).

Según se pudo observar en las imágenes de ATV, el presentador de Panamericana Televisión se encontraba a orillas del mar junto a un entrenador para hacer sus ejercicios de respiración y resistencia.

Al ser consultado por su recuperación, Hurtado se mostró muy sensible y declaró con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

“Disculpa pero acaba de terminar mis terapias para rehabilitar los pulmones. Es poco a poco, hoy es mi segundo día de terapias y yo tengo que trabajar el sábado”, expresó Andrés para las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“Ya estoy mejor pero tampoco quería que me vean así. Los que no lo tienen no pueden entenderlo nunca. Yo sí y ya lo vencí. Ya estoy fuera de peligro de todo. Bendiciones", concluyó.

Andrés Hurtado reaparece tras superar al coronavirus y se quiebra: “Tampoco quería que me vean así”. (Video: Magaly TV: La Firme)

