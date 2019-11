Andrés Hurtado sí sabía que presidente de Brisas del Titicaca entregaría una beca en caso social

El pasado 12 de octubre, Andrés Hurtado en su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” se mostró indignado con Edgar Cornejo, presidente del Brisas del Titicaca, luego que este ofreciera como regalo una beca de baile para una ayuda social.

El conductor de televisión calificó de una “payasada” la visita del representante de la asociación cultural y tras ello lo invitó a retirarse del set.

En comunicación con el diario El Comercio, Edgar Cornejo hizo su descargo y sostuvo que recibió un mail en el que le solicitaban su ayuda, y lo que entregó fue exactamente lo que le pidieron.

“Yo recibí una carta de ellos, en la que me piden una donación de una beca para el papá de un niño que estaba ese día en el programa porque a ese señor le gustaba la danza folclórica”, contó el representante de la asociación cultural.

“Como representante de Brisas de Titicaca fui al canal a ofrecer la beca y en vivo me dijo que él no me pidió eso, que tiene mucha plata (la asociación), sin saber que no tiene fines de lucro. Yo me quede frío, no le respondí nada en ese momento porque tampoco me iba aponer en su nivel”, agregó Cornejo.

El vocero de Brisas de Titicaca mostró el contrato de compromiso, donde se deja en claro que se entregará como donación una “beca integral de danza folclórica”, el cual fue firmado por Pedro Cornejo y Andrés Hurtado.

El presidente del Brisas del Titicaca calificó a “Chibolín” como un tipo prepotente. “Es un prepotente, malcriado, un tipo creído, un tipo indeseable para mí. Un tipo que camina sobre las nubes. Yo le diría que pise tierra”, remarcó.