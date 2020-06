El actor peruano Andrés Wiese fue denunciado en las redes sociales y en un programa de televisión por acoso sexual. Uno de los casos se dio en el programa de televisión de Magaly Medina por una joven de 17 años, mientras que la otra acusación se dio en las redes sociales y fue por parte de la actriz peruana Mayra Couta, con quien compartió roles en la serie “Al fondo hay sitio”. Hasta el momento el intérprete no ha brindado ninguna declaración al respecto (este Diario lo ha llamado en repetidas ocasiones para obtener su versión).

Durante el programa de la conductora Medina se mostró un video en el que una joven cuyo nombre no fue revelado contó que fue acosada por el actor mediante su cuenta de Instagram.

La adolescente indicó que todo inició el 8 de mayo por una etiqueta en dicha red social a la que el actor respondió con un emoji. La joven continuó respondiendo y se realizó una especie de diálogo entre ellos mediante mensajes y fotos. Lo inesperado de la situación fue que el actor le pidió fotos como las que él le estaba enviando, siendo estas de contenido sexual.

El programa nocturno tuvo acceso al celular de la adolescente y mostró estos registros de ese material.

“Él términó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, comentó la joven.

La joven reveló en el programa que se sintió incómoda con la situación y con cómo actuó el actor en esa situación.

El diario El Comercio se intentó comunicar con Andrés Wiese vía telefónica en tres oportunidades, sin embargo, las llamadas fueron enviadas al buzón de voz. Al cierre de esta nota, el intérprete no había declarado nada al respecto.

EL CASO DE LA ACTRIZ

Tras lo emitido en la televisión, la actriz Mayra Couto, con quien compartió roles en la serie “Al fondo hay sitio”, decidió también realizar una acusación al actor. La intérprete peruana compartió una serie de ‘pantallazos’ en los que intentaba establecer una conversación con él en mayo de este año, cuando el actor reveló que se sentía acosado por sus fans cuando publicaba fotos de él cocinando.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu miembro contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, le escribió Couto a Wiese por mensaje interno de Instagram.

“Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo. Que vea que me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo y me dijo: ‘Si lo vi’”, añadió.

Además, contó que el actor intentó besarla en tres oportunidades cuando estuvieron de viaje en Nueva York, y que al ser rechazado por ella, él la agarró de punto en las grabaciones e incluso delante de otros miembros del equipo de “Al fondo hay sitio”.

"Espero que después de tu publicación dejes de recibir este tipo de mensajes. Y también que no acoses a nadie más”, comentó.

Después de narrar los episodios que vivió en el set de rodaje junto a Andrés Wiese, Mayra Couto pidió la ayuda de un abogado para continuar con su denuncia o responder en caso él la denuncie por difamación.

“Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo", concluyó.

El Comercio intentó comunicarse con la actriz peruana que radica en Cuba, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible entablar una conversación.

Este Diario también buscó comunicarse con Efraín Aguilar, creador de “Al fondo hay sitio”. Él nos dijo que no va a emitir declaración alguna sobre “la vida privada de su actores”.