El actor Andrés Wiese decidió salir al frente el pasado martes y contar su versión de los hechos sobre la denuncia que se presentó en un programa local por acoso y envío de material íntimo a una menor de edad.

En la entrevista que cedió al programa “La banda del chino”, Wiese señaló atravesar un momento complicado en su vida. Hizo un mea culpa al afirmar que su “error fue tener estas prácticas (sexting) con alguien que no conocía” y que no sabía que conversaba con una menor de edad.

Otro de los detalles que dio el recordado Nicolas de las Casas de “Al fondo hay sitio” es que por el momento no demandará a alguien y señaló que sospecha que la menor de edad fue una “víctima”. “Yo no demandaría a nadie, no a la chica. Quiero pensar que esa chica puede ser una víctima también de algo que tal vez ha sido armado”, aseguró.

Contó, además, que luego de tener ‘sexting’ con la menor ella lo llamó para contarle que una persona se contactó con ella. “La llamaron por teléfono con un número desconocido como para amenazarla o extorsionarla diciéndole: ‘Ya sabemos lo que has hecho con Andrés, lo sacaremos en tal programa'. Esa chica me llama a mi preguntándome si yo estaba detrás de esta llamada”, añadió.

“Yo no entendía. A mi no me ha llamado nadie. Le pedí que borrara las conversaciones y no contestara a números desconocidos por un tema de seguridad y de ahí no hablamos nada más”, relató.

Del mismo modo, reafirmó que por el momento no realizará alguna demanda y se someterá a cualquier peritaje para la investigación. “Todo lo que se tenga que hacer para que se sepa la verdad. Ya mi abogado me dirá qué es lo que hay que hacer, qué acciones hay que tomar... contra quién o quiénes. Antes de eso yo no quisiera demandar a nadie y quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también”, concluyó.

Este miércoles se continuará con la entrevista a Andrés Wiese sobre las declaraciones de la actriz Mayra Couto, quien afirmó en sus redes sociales que fue acosada por Wiese cuando era su pareja ficticia en “Al fondo hay sitio”.

