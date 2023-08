Andrés Wiese formó parte de las celebraciones por los 15 años de Tondero, por lo que se reencontró con diversos compañeros del mundo artístico, entre ellos, Gustavo Bueno, con quien compartió roles en “Al fondo hay sitio”. En dicha reunión, el actor habló sobre la posibilidad de volver a la ficción en la actual temporada.

En conversación con América Espectáculos, el actor que dio vida a ‘Nicolás de las Casas’ aseguró que, si bien está enfocado en otros proyectos, no descarta volver en algún momento a la serie que considera su hogar.

“Habló mucho con él (Erick Elera), me dicen en la calle siempre: ‘¿Cuándo vuelves?’ y no lo sé. Tengo una gran relación con Gigio y Estela, son mi familia. Ahora estoy enfocado en otras cosas, viajando mucho y estoy viendo cosas en España, pero no cierro ni descarto absolutamente nada”, contó el actor.

“Ahorita mi presente es ‘Escápate’ y más adelante no lo sé. El cariño y gratitud que le tengo a la gente no va a cambiar jamás. Lo que más extraño del día a día y que todos griten ‘Ricolás’ a una sola voz es que extraño grabar con Erick, tener escenas donde debo aguantar la risa. Son muchos años, pero también estoy contento y entusiasmado con mi proyecto”, agregó.

Como se recuerda, en reiteradas oportunidades el actor Erick Elera ha hecho hincapié en que Andrés Wiese debería volver a la ficción. Ante esto, el personaje de ‘Nicolás de las Casas’ no ha desaparecido por completo y tendría las puertas abiertas para regresar por la puerta grande.

La actriz española Alex Béjar, quien interpretaba a Laia Sanz en 'Al Fondo Hay Sitio', utilizó sus redes sociales para despedirse de todos sus fans que le brindaron cariño y apoyo en la popular serie peruana. (Fuente: @alexbejaar)