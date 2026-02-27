Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El actor Andrés Wiese apareció nuevamente en sus redes sociales para desmentir los rumores en torno a su presunta muerte. El recordado actor de “Al fondo hay sitio” aclaró que todo se trata de una mentira que circula en redes sociales.
