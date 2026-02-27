Resumen

Andrés Wiese reacciona ante publicaciones que anuncian su muerte. (Foto: @giuseppefalla / @tonderorepresentaciones)
El actor Andrés Wiese apareció nuevamente en sus redes sociales para desmentir los rumores en torno a su presunta muerte. El recordado actor de “Al fondo hay sitio” aclaró que todo se trata de una mentira que circula en redes sociales.

