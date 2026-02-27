El actor Andrés Wiese apareció nuevamente en sus redes sociales para desmentir los rumores en torno a su presunta muerte. El recordado actor de “Al fondo hay sitio” aclaró que todo se trata de una mentira que circula en redes sociales.

Si bien Wiese no suele hacer caso a rumores en su contra, esta vez el rumor se propagó con rapidez en las plataformas digitales, por lo que decidió pronunciarse para desmentir las afirmaciones.

El rumor empezó cuando en TikTok viralizaron un video editado con imágenes de Andrés Wiese y el mensaje: “El Perú llora tu partida”, pero sin precisar fuente ni fecha oficial.

Ante esto, el actor publicó un video en sus redes sociales y sus seguidores comentaron sobre los rumores, a lo que Wiese respondió en los comentarios: “¿Me están matando?”.

Actor responde a las noticias falsas.

Asimismo, en sus stories de Instagram, el actor lamentó la rapidez con la que se propagó la noticia falsa y publicó una imagen suya con un listón negro, escribiendo al lado: “¿En serio?”, con un emoji de enojo.

No deben creer en todo lo que se publica, a veces son fake news”, puntualizó el recordado ‘Nicolás de las Casas’ de “Al fondo hay sitio”.