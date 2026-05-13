El actor peruano Andrés Wiese volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras revelar que padece una extraña afección en las manos para la que, hasta el momento, no encuentra diagnóstico médico pese a haberse sometido a diversos exámenes especializados.

A través de un video publicado en TikTok, el recordado intérprete de Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio contó que desde hace varios años sufre episodios de calambres y fuertes dolores en las manos.

“Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos. He pasado por neurólogos, clínica del sueño, electromiografía y distintos descartes, pero hasta hoy sigo sin diagnóstico ”, escribió el también modelo de 42 años en la descripción de su publicación.

@andreswieser Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos. He pasado por neurólogos, clínica del sueño, electromiografía y distintos descartes, pero hasta hoy sigo sin diagnóstico. Si alguien sabe de algún caso parecido, especialista o cualquier dato que pueda ayudar, se agradece 🙏 ♬ sonido original - Andrés Wiese

El actor pidió además ayuda a sus seguidores en caso conozcan algún especialista o un caso similar que pueda orientarlo sobre el origen de sus síntomas.

“Si alguien sabe de algún caso parecido, especialista o cualquier dato que pueda ayudar, se agradece” , señaló.

Actor Andrés Wiese pide ayuda en redes tras años de estudios sin diagnóstico médico. (Foto: Instagram/@andreswiese_r)

Posteriormente, mediante sus historias de Instagram, Wiese agradeció los mensajes de apoyo y las recomendaciones que ha recibido tras hacer pública su situación médica.

“Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo y tratando de ayudar”, expresó.

El protagonista de Sube a mi nube explicó que ha sido evaluado por distintos neurólogos y que incluso se sometió a pruebas para descartar enfermedades neurológicas como el Parkinson.

“Probé con acupuntura, he ido a la clínica del sueño y me he hecho varios estudios estos años, incluida la electromiografía un par de veces para descartar Parkinson y otras enfermedades neurológicas”, detalló.

Asimismo, comentó que actualmente consume magnesio y procura reponer electrolitos regularmente para intentar aliviar los síntomas mientras continúa buscando respuestas médicas.

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