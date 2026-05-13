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Andrés Wiese preocupa a sus seguidores tras confesar que sufre dolorosos calambres. (Foto: Instagram/@andreswiese_r)
Andrés Wiese preocupa a sus seguidores tras confesar que sufre dolorosos calambres. (Foto: Instagram/@andreswiese_r)
Por Redacción EC

El actor peruano Andrés Wiese volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras revelar que padece una extraña afección en las manos para la que, hasta el momento, no encuentra diagnóstico médico pese a haberse sometido a diversos exámenes especializados.

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