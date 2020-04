Desde que comenzó la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, el actor Andrés Wiese viene utilizando sus redes sociales para brindar algunas recetas de repostería. El joven artista recibió la buena aceptación por parte de su gran número de fans, pero también hubo cibernautas que realizaron comentarios subidos de tono.

Ante esta situación y tras convertirse en tendencia en redes sociales, el recordado Nicolás De Las Casas de la teleserie “Al fondo hay sitio”, se pronunció al respecto en un extenso post de Facebook, donde pidió respeto entre hombres y mujeres.

“Siempre he tratado de divertirme (y creo que con mucha correa) de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años. Junto a Erick Elera, siempre nos hemos reído de todo... Lo manejé tranquilo porque sabía que mucha gente se estaba divirtiendo”, escribió el actor al inicio de su mensaje.

“Sé muy bien cómo son las redes sociales, y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena que sólo buscan eso; entretenerse y divertirse... también hay mucha gente mal intencionada, infeliz y enferma. Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes”, agregó.

Andrés Wiese recalcó la importancia de que exista respeto sin importar el género y rechazó todo tipo de acoso. “Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta. Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante”, señaló.

“Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. ¿Por qué no educarnos también sobre la violencia y el acoso al hombre? Ojalá esta etapa de aislamiento sea también de reflexión para que, algún día, seamos mejores personas”, sentenció el joven actor.

