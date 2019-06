Ángela Ponce: ¿Qué rumbo tomó tras el Miss Universo"

Ángela Ponce hizo historia en Europa y en el mundo entero al convertirse en la primera mujer transexual en participar en el Miss Universo 2018. Su candidatura acabó con los clásicos estándares de la industria y abrió una nueva brecha de igualdad y diversidad.

Tras participar en uno de los eventos de belleza más importantes del mundo, Ángela se convirtió en una propuesta atractiva para reconocidos diseñadores, que la sumaron a sus filas.

En el más reciente Fashion Week Madrid, la modelo desfiló prendas de lencería diseñados por Andrés Sarda.



EMBAJADORA



En un reciente post que compartió en Instagram, Ángela Ponce anunció -satisfecha de sus logros- que es la nueva embajadora de la marca de pelo Pantene.

"Como ya saben los que me conocen, el pelo es algo muy importante para mí. Desde pequeña siempre he querido tener la melena larga, como la que veía en los anuncios. Y ahora, no solo he conseguido eso, sino que soy embajadora de @pelopantene. Un sueño hecho realidad", escribió la reina de belleza española.

Hace una semana, Ángela Ponce recibió el premio ILKA de la Comisión Latina Sobre Sida, un galardón con el que la organización reconoce el activismo de la reina de belleza española.

"Dedico este reconocimiento a mis padres, quienes me han apoyado en todo momento. Ellos son mi base, mi pilar fundamental, mi núcleo de amor. A vosotros, por acompañarme en este camino. Juntos podemos crear una sociedad inclusiva donde el respeto, la tolerancia, el amor y la igualdad predominen en cualquier rincón del mundo", sostuvo tras recibir el reconocimiento.



Pero las pasarelas no son los únicos escenarios en los que Ángela se ha desenvuelto en los últimos meses, la modelo colaboró en el videoclip de "El roce", tema del cantante español Manu Tenorio.

Asimismo, la modelo original de Sevilla se prepara para visitar el Perú. A través de una publicación en Instagram, en la que aparece junto a la organizadora de eventos de belleza peruana, Jéssica Newton, anunció que pronto llegará a nuestro país.

"@jessicanewtonoficial, la próxima será en Perú", se lee en la publicación compartida por Ángela Ponce.