Angie Arizaga sorprendió al confirmar que su matrimonio con Jota Benz se celebrará en 2027. La influencer reveló algunos detalles de sus planes de boda y adelantó que la ceremonia podría realizarse fuera del Perú, aunque todavía no han definido el destino ni la fecha exacta.

En declaraciones para “América Espectáculos”, la popular ‘Negrita’ aseguró que está entusiasmada con esta nueva etapa de su relación. Sin embargo, reconoció que todavía existen decisiones importantes por tomar antes de comenzar con la organización del esperado enlace matrimonial.

“Me gusta hacer las cosas bien y así que por eso no me quiero estresar todavía con el matriqui… No puedo aún decir si sí o si no; lo único que sé es que el otro año sí o sí hay boda”, comentó Angie, quien explicó que su principal preocupación es encontrar el lugar ideal para celebrar su unión con el integrante de ‘Esto es guerra’.

Angie Arizaga sorprendió al confirmar que su matrimonio con Jota Benz se celebrará en 2027. (Foto: Captura de video / “América Espectáculos”)

Asimismo, la exchica reality sorprendió al revelar que ambos contemplan realizar la ceremonia en el extranjero. “Una vez que tengamos el lugar de dónde va a ser, porque no sé... No creemos que sea en Perú, queremos viajar”, manifestó, dejando abierta la posibilidad de celebrar su matrimonio en un destino internacional.

Otro detalle que llamó la atención fue la posibilidad de transmitir la boda por televisión, tal como ocurrió con otras parejas de la farándula peruana. Angie reconoció que sería una experiencia especial, principalmente porque su pequeño hijo Mateo podría compartir este importante momento familiar.

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“Eso sería muy chévere, muy bonito y sobre todo Mateo, que ya está más grande”, expresó. No obstante, aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre la presencia de cámaras durante la ceremonia y que todo dependerá de cómo avancen los preparativos.

Angie Arizaga sorprendió al confirmar que su matrimonio con Jota Benz se celebrará en 2027. (Foto: Instagram / @angiearizaga)

De esta manera, Angie Arizaga dejó en claro que, pese a las dudas sobre el lugar y la organización, su matrimonio con Jota Benz es un hecho. Ambos llegarán al altar en 2027, luego de varios años de relación, cuyo fruto es su pequeño hijo Mateo.