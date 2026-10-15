Angie Arizaga sorprendió al confirmar que su matrimonio con Jota Benz se celebrará en 2027. (Foto: Captura de video / “América Espectáculos”)
Angie Arizaga sorprendió al confirmar que su matrimonio con Jota Benz se celebrará en 2027. (Foto: Captura de video / “América Espectáculos”)
Por Redacción EC

Angie Arizaga sorprendió al confirmar que su matrimonio con Jota Benz se celebrará en 2027. La influencer reveló algunos detalles de sus planes de boda y adelantó que la ceremonia podría realizarse fuera del Perú, aunque todavía no han definido el destino ni la fecha exacta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.