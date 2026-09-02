El menor permanecerá en la capital bajo la atención de su padre, Jota Benz | Foto: Instagram
El menor permanecerá en la capital bajo la atención de su padre, Jota Benz | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Esta semana, la modelo peruana Angie Arizaga, conocida por su participación en las antiguas temporadas de ‘Esto es Guerra’, viajó hasta a Alemania por compromisos laborales vinculados a una campaña publicitaria, separándose temporalmente de su familia en Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.