Las secuelas del golpe se manifestaron en distintas zonas de su cuerpo | Foto: Instagram
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Por Redacción EC

La exintegrante de ‘Esto es guerra’, Angie Arizaga, sufrió un accidente en bicicleta al chocar contra otra durante una carrera de 10 kilómetros junto a su pareja, Jota Benz, mientras vacacionaba por China.

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