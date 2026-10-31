La exintegrante de ‘Esto es guerra’, Angie Arizaga, sufrió un accidente en bicicleta al chocar contra otra durante una carrera de 10 kilómetros junto a su pareja, Jota Benz, mientras vacacionaba por China.
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