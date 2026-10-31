La exintegrante de ‘Esto es guerra’, Angie Arizaga, sufrió un accidente en bicicleta al chocar contra otra durante una carrera de 10 kilómetros junto a su pareja, Jota Benz, mientras vacacionaba por China.

El hecho ocurrió cuando la influencer aceleró para alcanzar y asustar a su pareja, quien estaba grabando el paisaje más adelante, sin notar que había otra bicicleta frente a ella.

Tras perder el control, Arizaga cayó de costado al suelo, pero se levantó de inmediato y continuó la carrera. Sin embargo, al llegar a la meta y enfriarse el cuerpo, presentó dolores en varias zonas y algunos moretones.

Respecto al momento del choque, Arizaga contó: “Yo dije: ‘Voy a asustarlo’. Entonces voy corriendo con la bicicleta. Y en eso que por quererle ganar y decirlo, literal, yo fui la asustada y me saqué la mugre porque no vi una bicicleta adelante”.

“Llegué a la meta y después, ya que estaba en frío, me empezó a doler la muñeca, la rodilla, el cuello, todo”, dijo posteriormente, explicando las molestias que sintió al terminar la ruta.

Finalmente, la influencer tomó lo sucedido como una anécdota y lo comparó con las caídas que sufría en su etapa televisiva. “Pero bueno, me caí, pero en China. Yo lo llevo con el humor, la verdad, que fue algo totalmente graciosísimo”, declaró.

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