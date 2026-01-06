Angie Arizaga y Jota Benz iniciaron el 2026 con una gran noticia para su relación. Los exintegrantes de “Esto es guerra” se comprometieron durante su último viaje a Roma, Italia. La modelo fue la encargada de confirmar la noticia en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Arizaga compartió fotografías inéditas de la pedida de mano frente al Coliseo romano. Como era de esperarse, la popular ‘Negrita’ no dudó ni un segundo y aceptó la propuesta.

La pedida de mano ocurrió el pasado martes 30 de diciembre del 2025 y según las imágenes compartidas por Angie Arizaga, ella no lo esperaba.

Angie Arizaga y Jota Benz se comprometieron frente al Coliseo romano. (Foto: Instagram)

La emoción de Angie Arizaga se pudo ver reflejada en las fotografías compartidas en redes sociales, donde se puede ver a Jota Benz de rodillas, mostrándole un anillo a su pareja, quien se muestra muy sorprendida.

“!Sí Sí Sí ! ¡Y Mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO”, escribió Arizaga en su post.

Cabe recordar que Angie Arizaga y Jota Benz se conocieron en el programa “Esto es guerra”, donde formaron una amistad que pronto se convirtió en amor. Fruto de su relación, la pareja tiene un hijo llamado Matteo Alessandro, quien nació en agosto de 2024.