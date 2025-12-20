Lo que parecía ser el inicio de una reconciliación familiar, ha derivado en un nuevo conflicto. Y es que, Angie Jibaja dijo sentirse agradecida con Romina Gachoy por cuidar a sus hijos y facilitar un encuentro con ellos.

Sin embargo, la uruguaya desmintió que la situación sea favorable, asegurando que el comportamiento reciente de Jibaja ha provocado un nuevo rechazo por parte de los menores.

Informe sobre Angie Jibaja

En una reciente participación en el podcast ‘X no decirlo’, Jibaja calificó el reencuentro como “el día más importante” de su vida, reconociendo el papel fundamental de Gachoy, actual pareja de Jean Paul Santamaría, el padre de sus hijos, para concretar esa reunión.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina por haberlo hecho realidad, porque gracias a ella hemos estado en comunicación. Admiro el rol que tomó siendo muy joven... le tengo mucha ternura” , declaró.

De ese modo, la llamada Chica de los Tatuajes afirmó estar aliviada tras el acercamiento, señalando que el rol de Gachoy en el hogar es “sacrificado” y que, a pesar de las rencillas pasadas, siente “mucho amor” tras este nuevo capítulo.

¿Cuál fue la reacción de Romina Gachoy?

En tanto, Romina fue drástica y contrastó con el entusiasmo de Jibaja, pues según ella, tuvo que interceder ante los adolescentes, quienes inicialmente se negaban a ver a su madre biológica.

Por ello, Gachoy reveló que la condición impuesta por los menores era que Jibaja cesara los ataques públicos contra su entorno familiar, promesa que habría sido incumplida, pues opinó del breve conflicto matrimonial que enfrentaron.

“Hablé con ambos y logré convencerlos para que le den una oportunidad, y el resultado es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Nuevamente no quieren verla”, sentenció Gachoy.

¿Cuál fue el comentario de Angie Jibaja sobre Romina y Jean Paul?

Como se recuerda, en su llegada a Lima, Angie escribió en redes sociales lo siguiente: "Todo, todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”.

Al respecto, Romina fue tajante: “Nuestro hijo le pidió que deje de hablar mal de su familia... y es lo primero que hace”.

Post de Angie Jibaja

Magaly Medina contra Angie Jibaja por opinar sobre Romina y Jean Paul

En tanto, la comunicadora Magaly Medina también se pronunció sobre el caso, cuestionando la autoridad moral de Jibaja para opinar sobre el bienestar de los menores cuando no ha logrado estabilizar su propia conducta durante años. “Hay que tener la cara bien dura para eso”, sentenció.