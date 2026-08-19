El programa ‘Magaly TV, La Firme’ difundió imágenes de Angie Jibaja y su pareja chilena, Jonathan Pettit, registradas durante la madrugada en distintos puntos de La Victoria.

En las imágenes, Jibaja aparece inicialmente cerca de la plaza Manco Cápac junto a Pettit. Posteriormente, ambos abordaron un taxi con dirección a la Vía Expresa, donde intentaron encender en reiteradas oportunidades lo que el programa identificó como un “cigarro”.

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Un día después, las cámaras registraron nuevamente a la pareja en un restaurante. Durante su permanencia en el establecimiento, Jibaja se quedó dormida durante unos minutos. Luego, las imágenes muestran a la modelo pateando una motocicleta.

El programa también difundió imágenes de los rostros de Jibaja y Pettit durante los momentos registrados por sus cámaras.

El adelanto del reportaje había sido difundido previamente por ‘Magaly TV, La Firme’. En esa promoción, el locutor señaló que Jibaja y su pareja habían sido captados “fumando y compartiendo con gente de mal vivir” en una zona de La Victoria.

El reportaje no fue emitido en la edición del lunes del programa, pese a que había sido anunciado durante la tarde. Posteriormente, las imágenes fueron difundidas en una nueva emisión del espacio de espectáculos.

Segundo episodio tras su regreso de Chile

Las imágenes se difundieron luego de otro episodio protagonizado por Angie Jibaja tras su regreso de Chile. Días antes, la actriz fue señalada por la administradora de un hotel, quien la acusó de haberla agredido y de no haber pagado la habitación que ocupaba.

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Jibaja se refirió posteriormente a lo ocurrido y negó haberla golpeado. “Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento” , manifestó.

La actriz también reconoció haber arrojado el teléfono de la administradora al piso. “Yo le tiré el teléfono al piso, me sentí hostigada, no debí pisar el palito” , declaró.

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