Angie Jibaja aparece junto a su novio en imágenes grabadas de madrugada en La Victoria. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Angie Jibaja aparece junto a su novio en imágenes grabadas de madrugada en La Victoria. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

El programa ‘Magaly TV, La Firme’ difundió imágenes de Angie Jibaja y su pareja chilena, Jonathan Pettit, registradas durante la madrugada en distintos puntos de La Victoria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.