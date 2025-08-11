Con un tono serio y mirando fijamente a la cámara, Angie Jibaja reapareció en redes sociales con un mensaje que encendió la polémica. En un video difundido en TikTok, la exmodelo advirtió que haría responsables a Jean Paul Santa María y a su esposa, Romina Gachoy, si cualquiera de sus hijos llegara a sufrir algún daño.

Su principal preocupación —según explicó— es la seguridad de los menores durante el trayecto del colegio a casa, un recorrido que considera carente de la protección necesaria. “Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables Jean Paul Santa María y su esposa” , declaró, subrayando que no se trataba de una acusación ligera, sino de un llamado urgente de atención.

Jibaja aprovechó el espacio para compartir aspectos de su situación personal. Reveló que sigue un tratamiento con quetiapina, un antipsicótico que, si bien le ayuda a estabilizar el ánimo, le provoca efectos secundarios como somnolencia, dificultad para concentrarse y problemas en el habla. Sostuvo que estas condiciones han sido usadas en su contra para cuestionar su rol como madre, pese a que continúa involucrada activamente en la vida de sus hijos.

La respuesta de Romina Gachoy no tardó en llegar. La modelo uruguaya afirmó que Jibaja atraviesa un momento emocional inestable y que sus recientes declaraciones podrían estar motivadas por influencias externas y objetivos económicos. Además, señaló que algunos audios enviados por Angie a su hijo mayor mostraban un tono alterado.

El cruce de declaraciones volvió a poner en el centro del debate la compleja relación entre ambas y sus implicancias familiares, generando reacciones divididas en redes sociales entre quienes respaldan la advertencia de Jibaja y quienes consideran que se trata de un episodio más en una disputa personal que ya acumula varios capítulos.