Angie Jibaja no puede evitar el llanto al recordar la brutal agresión que sufrió por parte de Miguel Ángel Aquije Chávez, un empresario con más de 29 denuncias en su contra por el delito de violencia.

En entrevista con el programa "Tengo algo que decirte", la modelo explicó que mantenía una relación de amistad con Aquije porque trabajaba para él, como imagen de su emolientería. Dijo, además, que fue agredida por este, cuando cuando salía en defensa de su novio Bryan Bäjak.

"Él (Miguel Ángel Aquije) acosó sexualmente a mi novio, intentó besarlo en el cuarto varios veces y él (Bryan) de la vergüenza no me dijo nada, se quedó callado. Solo me dijo que nos fuéramos, entonces, él (Miguel) me dijo que mi novio era mariconcito, me dijo que le había visto no sé qué, insinuó cosas bien fuertes. Me sentí indignada y le tiré una cachetada, entonces Bryan le reclamó", refiere Angie.

Angie Jibaja en entrevista con "Tengo algo que decirte". (Video: Latina)

Jibaja, de 38 años, asegura que todo ocurrió en cuestión de segundos y que pese a la intervención de su novio, Aquije le tiró al piso para golpearle la cara y el cuerpo de forma brutal.

"Resbalé, caí al piso, y en ese momento él aprovechó para tirarme puñetes y patadas, y me cortó el cuello con una botella, fue una bestia, un salvaje. Nunca en mi vida nadie me había tocado así, me siento hasta el 'perno'", añade Angie, sin poder evitar las lágrimas recordando el difícil momento que vivió.

Como se recuerda, Angie Jibaja llegó el jueves 19 cerca del mediodía a la comisaría de Miraflores para denunciar por agresión a Miguel Ángel Aquije Chávez.

El parte policial señala que el hombre de 36 años le propinó a la popular modelo patadas y puñetes en todo el cuerpo. La condición de la denuncia es por violencia familiar.

Parte policial, caso Angie Jibaja. (Foto: USI) Difusión

Angie llegó hasta la dependencia de Miraflores para rendir su manifestación y pasar por los exámenes del médico legista y determinar la gravedad de las lesiones.

En 2017, Miguel Ángel Aquije Chávez fue detenido por agredir a Roberto Reátegui, un anciano de 80 años. Aquella vez el empresario también atacó a las personas que intentaron detenerlo.