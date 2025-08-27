Angie Jibaja volvió a captar la atención pública tras realizar una transmisión en vivo en TikTok, donde sorprendió al pedir regalos y donaciones a sus seguidores. Según explicó, atraviesa una etapa difícil en Chile y necesita apoyo para cubrir gastos personales y estéticos.

En su mensaje, la también actriz se mostró sincera sobre sus motivaciones: “ Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo del espectáculo, hay que pagar y como estoy sola en Chile, no puedo, pero sé que cuento con ustedes”, expresó, generando tanto apoyo como críticas en la red social.

Pese a las reacciones divididas, Jibaja sostuvo que busca rehacer su vida y superar las adversidades. “Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para salir adelante” , aseguró. Asimismo, anunció el lanzamiento de su propia página web, aunque admitió que por ahora no dispone de todos los productos que quisiera ofrecer.

Angie Jibaba anunció el lanzamiento de su página web, aunque reconoció limitaciones para ofrecer productos. (Foto: Captura)

Mientras la modelo pedía ayuda públicamente, su madre, Maggie Liza, expresó preocupación en una entrevista con el programa ‘Ponte en La Cola’. Señaló que los medicamentos del tratamiento psiquiátrico al que está sometida su hija podrían estar afectando su comportamiento. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella ”, manifestó.

Liza adelantó que intentará conversar con el médico tratante en los próximos días para comprender mejor la situación. “ Toda esta semana he querido hablar con él, pero no he podido. El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra”, agregó, advirtiendo además que estos episodios podrían impactar en los hijos de Angie y en la tranquilidad de la familia.