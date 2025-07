Angie Jibaja reapareció en la televisión chilena, donde se confesó abiertamente y compartió detalles sobre el estado actual de su relación con sus hijos, quienes viven con su expareja, Jean Paul Santa María, y la novia de este, la modelo uruguaya Romina Gachoy.

Con la voz entrecortada, la exmodelo confesó que su mayor anhelo es recuperar el vínculo con sus hijos, tras haber perdido contacto con ellos desde 2021, en una etapa marcada por excesos, supuesto consumo de drogas y diversos escándalos.

“Tengo una angustia en el corazón porque no tengo comunicación con mis hijos. Antes estaba muerta en vida, pero cuando llegué a Chile ya estaba más recuperada ”, dijo en el programa Primer plano de Chilevisión.

Angie Jibaja afirma estar recuperada y alejada de los excesos

En otro momento, Jibaja comentó que desde su bautizo como testigo de Jehová ha dejado atrás los excesos que marcaron su vida pública durante años.

Según dijo, su conversión espiritual le devolvió la motivación para rehacer su vida y concentrarse en su familia.

“Desde el 2021 no veo a mis hijos. Mi finalidad es recuperarlos. Cuando estaban conmigo, ellos estaban bien”, remarcó.

Jibaja recordó que, durante sus momentos más difíciles, llegó a sentirse “muerta en vida”, añadiendo que su proceso ha sido lento pero constante, guiado por su nueva fe y por el profundo deseo de volver a ser una madre presente en la vida de sus hijos.

¿Tuvo contacto con Romina Gachoy?

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Angie reveló que Romina Gachoy, actual pareja de Jean Paul Santa María, el padre de sus hijos, la llamó para felicitarla por su recuperación.

“Se comunicó conmigo para decirme que estaba feliz por mí, que creía que ya era el momento de que podía hablar con mis hijos”, relató con emoción.

A pesar de que los adolescentes se habrían negado anteriormente a hablar con ella, Angie considera que esta comunicación representa un paso importante para lograr un reencuentro.

Su nueva etapa como testigo de Jehová

Angie Jibaja aseguró que su fe ha sido un pilar fundamental en su proceso de cambio. En septiembre del año pasado se bautizó como testigo de Jehová, un paso que, según dijo, le permitió dejar atrás los momentos más oscuros y recuperar la estabilidad emocional.

“Mi vida cambió por completo. Siempre creí en Dios, pero ahora lo hago desde el estudio de la Biblia. De un día para otro, ya estaba bien” , aseguró.

La modelo de 45 años contó que, aunque todavía no se comunica directamente con sus hijos, mantiene la esperanza intacta y se siente “motivada” por la posibilidad de verlos pronto.

“No poder hablar con mis hijos es como morir en vida. Las motivaciones se me habían acabado, pero ahora, que se acerca el día de verlos, me he vuelto a ilusionar”, expresó.