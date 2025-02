Angie Jibaja reapareció en redes sociales y sorprendió a todos al compartir un extenso mensaje en el que confiesa cómo ha cambiado su vida desde finales del año pasado, cuando tomó la decisión de bautizarse como Testigo de Jehová. Ahora, tiene una nueva vida y desea compartir su experiencia con sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la recordada ‘chica de los tatuajes’ sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de sus “hermanas en la fe”. Junto a la instantánea escribió un extenso, pero sentido mensaje de reflexión.

“Tanto tiempo sin publicar nada. Bueno, ya pasó un año desde que estuve publicando de las cosas que estudiaba de la biblia. En septiembre del año pasado, gracias al amor y misericordia de Jehová, me bauticé como Testigo de Jehová y hoy soy parte de este bello pueblo, me siento muy feliz ya que hoy tengo una familia espiritual que está en todo el mundo. Ya no me siento sola. Yo siempre les estaré agradecida a ustedes, me apoyaron siempre, y gracias a Dios los tuve siempre conmigo”, escribió Jibaja.

“Lo que los humanos nunca hicieron, no podrán hacer con el poder supremo de Jehová, mediante Jesús logrará terminar con los enemigos más poderosos de este sistema. Las enfermedades, el hambre, la muerte y los sufrimientos. Le queda poco a este sistema. Estoy emocionada porque pronto vendrá Jesús nuevamente a la tierra y resucitará a los que descansan en la muerte. Amores, los amo mucho”, añadió en su post.

Angie Jibaja reapareció en redes sociales con emotiva publicación. (Foto: Instagram)

Madre de Angie Jibaja niega rumores de embarazo

Antes de su reaparición en redes sociales, Angie Jibaja ya había comentado detalles de su bautizo como Testigo de Jehová en Chile, donde vive junto a su madre, Maggi Lizza. En aquella oportunidad, las fotografías de su bautizo generaron una gran controversia debido a las especulaciones sobre un posible embarazo, alimentadas por su apariencia durante el evento.

Las imágenes del bautizo, que circularon en redes sociales, mostraron a la exmodelo sumergiéndose en agua, pero fue su abdomen el que despertó dudas y rumores sobre una posible gestación.

Frente a la creciente especulación, su madre decidió hacer una aclaración. En una entrevista en ‘América Hoy’, Maggi Lizza desmintió categóricamente los rumores y afirmó que su hija no está esperando un bebé. Maggi también recordó las dificultades de salud que Angie ha enfrentado tras ser víctima de un violento ataque por parte de su expareja, Ricardo Márquez Michielli.

“Todos saben que primero Angie no puede tener más hijos. Ella el problema que tiene viene desde la bala, ella no quedó bien de su estómago, el músculo como dice se ha abierto”, señaló la madre de la exchica reality, refiriéndose a las secuelas del ataque que sufrió en 2020.

Angie Jibaja luce abultado vientre

Además, Maggi explicó que Angie estuvo cerca de operarse el año pasado para solucionar una hernia y la separación de los músculos abdominales, pero la intervención no se realizó por diversas razones. “Ahora se le ve más”, comentó sobre el estado físico de su hija.