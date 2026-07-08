En medio del conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, la exmodelo peruana Angie Jibaja respaldó al empresario luego de que difundiera pruebas en video contra la conductora, a quien señaló por el presunto incumplimiento de las jornadas de servicio comunitario que un juez le impuso.

En el podcast local ‘Nadie Sabe’, emitido el pasado martes 7 de julio, Jibaja cuestionó la ética profesional de Medina y aseguró contar con evidencias para iniciar acciones legales por informaciones difundidas en el pasado que, según indicó, habrían afectado su imagen.

“A mí me da pena y me da risa a la misma vez que ella diga con bastante autoridad: ‘Oye, pero para poder hacer eso, tienes que ser periodista’. Ella nunca fue periodista en muchos temas de los que yo he vivido con ella, tengo una demanda que hacerle”, manifestó la exmodelo durante el programa.

La controversia se inició el 6 de julio, cuando Jefferson Farfán publicó un video en su canal de YouTube donde acusó a la presentadora de registrar presuntamente asistencias falsas ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como parte del cumplimiento de su sentencia en una parroquia de Surco.

Según las imágenes presentadas por el exdelantero, Medina habría cumplido solo seis minutos de labores en una de las jornadas asignadas, pese a que los documentos oficiales consignaban diez horas de trabajo.

Sobre los motivos por los que no inició acciones legales anteriormente, Jibaja explicó que en ese momento no contaba con la estabilidad emocional ni el tiempo necesario para afrontar un proceso de esa magnitud, situación que, según afirmó, cambió tras un periodo de reflexión personal.

“Una cosa es que me saque en unos ampáis por ahí, pero en muchos otros temas que ella ha patinado horrible, así que no, en realidad no tengo mucho qué decir porque yo también a las pruebas me voy a remitir”, sostuvo.

Urraca dijo que en la parroquia no quieren exhibirla como ‘león encerrado’ para el disfrute del público y fotógrafos que quieran encontrarla. Video: Magaly Medina | Ig

La postura de Jibaja se suma a las reacciones de otros personajes del espectáculo, como Said Palao, Alejandra Baigorria, Nicola Porcella y Laura Spoya, quienes expresaron en redes sociales su respaldo a las supuestas pruebas presentadas por Farfán.

Por su parte, Magaly Medina respondió que las labores que realiza en la parroquia consisten en ordenar documentos, como actas de matrimonio y bautizo, dentro de una oficina cerrada, debido a que las autoridades del lugar buscan evitar la presencia de reporteros, seguidores o curiosos.