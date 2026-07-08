La postura de Jibaja coincide con la ola de comentarios generada por el video que Jefferson Farfán difundió en su canal de YouTube | Foto: YouTube / Instagram / Composición EC
La postura de Jibaja coincide con la ola de comentarios generada por el video que Jefferson Farfán difundió en su canal de YouTube | Foto: YouTube / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

En medio del conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, la exmodelo peruana Angie Jibaja respaldó al empresario luego de que difundiera pruebas en video contra la conductora, a quien señaló por el presunto incumplimiento de las jornadas de servicio comunitario que un juez le impuso.

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